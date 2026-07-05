Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe: quiénes cobran este lunes 6 de julio + Agregar ámbito en









El organismo previsional mantiene el esquema previsto para este mes con pagos escalonados según el tipo de beneficio.

Miles de beneficiarios siguen atentos las novedades del sistema previsional provincial durante el inicio del mes. Magnific

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continúa con el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Como ocurre cada mes, los depósitos se realizan de manera escalonada para ordenar la acreditación de los haberes de jubilados y pensionados provinciales.

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Este lunes 6 de julio será el turno de un grupo específico de beneficiarios, de acuerdo con el calendario oficial difundido por el organismo. La modalidad busca evitar demoras y permite que cada persona conozca con anticipación la fecha en la que tendrá disponible su haber.

El calendario de julio ya está en marcha y mantiene la atención de quienes forman parte del régimen previsional de la provincia. Magnific Además del cronograma, muchos beneficiarios siguen de cerca la evolución del haber mínimo jubilatorio, un valor de referencia que también se tiene en cuenta para la aplicación del aporte solidario previsto en la legislación provincial.

Cronograma de pagos de la Caja de Jubilados de Santa Fe para julio 2026 La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe informó el calendario de pagos correspondiente a los haberes de junio de 2026, que comenzó a desarrollarse en los primeros días de julio. Este lunes 6 de julio cobran:

Pasivos a los que le corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.410.000 El cronograma continuará durante la semana con el resto de los beneficiarios, distribuidos según el monto del haber previsional. Como sucede habitualmente, los depósitos se acreditan en las cuentas bancarias asignadas por la Caja, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibir el dinero.

El sistema previsional santafesino funciona de manera independiente de la ANSES, por lo que sus cronogramas de pago y la determinación de los haberes responden a normas propias de la provincia. Esa diferencia explica por qué las fechas de cobro suelen ser distintas respecto del calendario nacional. Como ocurre cada mes, el organismo previsional difundió información de interés para jubilados y pensionados santafesinos. Magnific El monto del haber mínimo de la jubilación de Santa Fe La Caja de Jubilaciones y Pensiones actualiza periódicamente el valor del haber mínimo, una referencia clave dentro del régimen previsional provincial. Según la información oficial vigente, el haber mínimo jubilatorio en Santa Fe es de $621.933. Ese monto también sirve para determinar la aplicación del aporte solidario establecido por la Ley Provincial N.º 14.283. La normativa dispone que los beneficios que no superen el equivalente a tres jubilaciones mínimas quedan exceptuados del aporte solidario, mientras que quienes perciban haberes superiores deben realizar el descuento correspondiente de acuerdo con la escala prevista por la ley.