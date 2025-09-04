Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro la AUH en septiembre 2025

El organismo previsional anunció los montos para las asignaciones en el noveno mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares para septiembre de 2025 . Este ajuste, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, afectó a todos los beneficios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas recibirán los montos actualizados según el calendario establecido.

El organismo también mantuvo vigente el programa Tarjeta Alimentar , que complementa los ingresos de las familias con hijos. Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH , sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos y se mantienen sin cambios en septiembre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecida en $115.088 para septiembre de 2025 . En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $374.745.

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores formales se fijó en $57.549 para el primer rango de ingresos. La Asignación por Embarazo alcanzó los $92.051,77.

Extras que se pueden cobrar

Entre los extras que se pueden cobrar se encuentra la Libreta AUH, un requisito anual obligatorio para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Este documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. Su presentación habilita el pago del complemento acumulado durante 2024 y garantiza el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

Además, las familias pueden acceder a beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar. Este programa otorga montos diferenciados según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

También se incluye un complemento para la compra de leche. Estos beneficios están dirigidos a titulares con hijos de hasta 17 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes y familias con hijos con discapacidad sin límite de edad.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Las fechas de cobro para la AUH y la Tarjeta Alimentar son las siguientes:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2