Allanaron e imputaron a un chico de 16 años por una foto con un arma en el baño de un colegio en Balvanera

Un padre presentó la denuncia en la Fiscalía Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, de Mauro Tereszko, luego de encontrar la foto en un grupo de los compañeros de su hija.

La foto de un adolescente con un arma , en el baño de una escuela del barrio de Balvanera, que circulaba en un grupo de mensajería de los compañeros del colegio de su hija, llevó a un padre a presentar una denuncia en la Fiscalía Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, de Mauro Tereszko.

La jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, dio la autorización para que se allane el domicilio del barrio de Balvanera del adolescente de 16 años implicado que, ya era investigado por el delito de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, que tiene un máximo de pena de 7 años de prisión.

Durante el procedimiento, en el que intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se secuestraron el celular que el menor tenía en uso, una computadora portátil y un disco rígido, entre otras cosas de interés para la causa.

Todo sucedió en los baños de la Escuela de Comercio Nº5 "José de San Martín", ubicada en el barrio de Balvanera.

El adolescente acusado tuvo en su poder un revólver, exhibió el arma y se fotografió con ella junto a otros dos compañeros del mismo establecimiento. Las imágenes fueron luego enviadas a través de un grupo de WhatsApp identificado como "3-1", conformado por estudiantes del colegio, bajo la modalidad que permite visualizarlas una sola vez y acompañadas de la leyenda "La chispa está en 3ro 1ra".

El hecho fue denunciado por el padre de una alumna del establecimiento educativo, luego de enterarse de lo que pasaba en el grupo de WhatsApp en el que estaba su hija.

Así, aportó a las autoridades las capturas de pantalla de los intercambios en esa red social, que incluían la fotografía en la que puede observarse al imputado portando lo que sería un arma de fuego mientras posa junto a dos compañeros.

Los casos de amenazas de violencia

En el caso de las amenazas en las escuelas porteñas, la Ciudad aplicó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes” del Ministerio de Educación, vigente desde el año pasado, y se realizaron las denuncias correspondientes.

El Protocolo establece cómo actuar ante las amenazas en las escuelas y tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

En ese contexto, se definieron líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En este sentido, en la conferencia de prensa que se hizo este lunes en la sede del Gobierno porteño, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó: "Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata que permitirá la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos y además tendrá una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas".