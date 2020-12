Cariló busca turistas: todavía hay casas sin alquilar para las fiestas

“Para Navidad y Año Nuevo aún tenemos casas disponibles de aquellos propietarios que piensan venir el 2 ó 3 de enero. Todavía tenemos disponibilidad, cosa que el año pasado en esta fecha no había sucedido”, aseguró Silvia Melgarejo, titular de Constructora del Bosque. “Por miedo a la pandemia, muchas familias que venían siempre, este año decidieron alquilar en barrios cerrados o campos y no estarán en Cariló”, agregó. Al respecto, Ignacio Cattaneo, presidente de la Cámara de Turismo de Cariló también reforzó la vacancia disponible: “Hay disponibilidad, de apart, hoteles y casas”. Cabe destacar que en cuanto a los departamentos con servicios, se están alquilando por una semana a diferencia de las casas que se toman por períodos más largos para evitar el recambio. “En enero estamos en un 60% de ocupación”, aseguró. Muchos turistas suelen empalmar el final de diciembre con la primera quincena del año.

Hoteles

En cuanto a la hotelería, los referentes del sector calculan que en enero estarán en un 70% de reservas.

Ahora bien, los precios son este verano un 50% mas caros que el año pasado, y Cariló es un balneario que ya maneja gran parte de su oferta en dólares. Hoy las viviendas que están disponibles parten de un rango de precios de 1.200 dólares para la primera quincena en una casa para 4 personas; desde 2.500 dólares para 6 ú 8 personas y 4.000 dólares en el caso del mes completo.

En febrero, que todavía se ve lejano, al día de hoy las reservas rondan el 40%. Muchos definirán más sobre la marcha y esperarán a que avance un poco el verano y la situación epidemiológica para tomar una decisión. El comienzo de las clases para el 17 de febrero en capital, fecha muy esperada por las familias, tampoco fomenta los alquileres para ese entonces. Para viajar a la costa, se debe completar una declaración jurada y si se pasan allí más de tres días al volver a Capital Federal es necesario realizarse un test de saliva que puede hacerse de manera gratuita en cuatro lugares dispuestos por el Gobierno de la Ciudad.

Hoy, dadas las escasas restricciones en otros países, muchos deciden animarse a viajar al exterior a sitios como Miami o el Caribe. Incluso, dentro del país, las ofertas que están lanzando hoteles de lujo también atraen al turista que muchas veces elegían este balneario top.