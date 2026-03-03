Comienza el juicio contra el exmarido de Carolina Píparo, acusado de atropellar a dos motociclistas en La Plata + Seguir en









Juan Ignacio Buzali enfrenta cargos por intento de homicidio tras el episodio ocurrido el 1° de enero de 2021.

El objetivo del juicio será definir si la conducta de Buzali encuadra con un dolo eventual, como sostiene la fiscalía, o, si se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa.

Comienza el juicio oral contra Juan Ignacio Buzali, exmarido de Carolina Píparo, en los tribunales penales de La Plata. Se encuentra acusado de haber perseguido y atropellado a dos jóvenes motociclistas a los que, supuestamente, confundió como ladrones, en la madrugada del 1° de enero de 2021, en pleno festejo por el Año Nuevo. El dictamen iba a iniciarse este lunes, pero fue postergado por incompatibilidades de agendas laborales de las partes, para este martes 3 de marzo.

El juicio estará a cargo de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, mientras que el fiscal será Juan Pablo Caniggia. La mayoría de los testigos que pasarán por la sala de audiencias fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, uno de los chicos atropellados. Hoy declaran Lavalle y todo el grupo de personas que lo acompañaron la noche del hecho.

Qué se detalla en la investigación En la investigación se detalla que ese día Carolina Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo. En su testimonio, destacó que con Juan Ignacio Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera. Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, expresaron. En ese momento, el ex de la actual directora del Banco Nación, fue detenido y estuvo preso durante dos años.

La causa tuvo un largo recorrido judicial. La jueza de Garantías, Marcela Garmendia, ordenó la detención de Buzali el 9 de enero de 2021 y rechazó varios pedidos de excarcelación. Sin embargo, el abogado Marcelo Peña logró su excarcelación, por lo que llegará al debate imputado por el delito de intento de homicidio y en libertad.

El objetivo del juicio será definir si la conducta de Buzali encuadra con un dolo eventual, como sostiene la fiscalía, o, si se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa. Para el Ministerio Público Fiscal, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, Buzali actuó con dolo, es decir, se representó la posibilidad concreta de causar la muerte y avanzó igualmente, con “total desprecio por el resultado”. En este caso, se prevé penas mucho más graves que un delito culposo.