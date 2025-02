El papá de Kim contó que un familiar de uno de los detenidos lo llamó para pedirle "perdón"

Marcos Gómez, padre de Kim Gómez , la niña de siete años asesinada en La Plata, relató hoy que un familiar de uno de los detenidos lo llamó para pedirle perdón. En medio de su desgarradora despedida , expresó su angustia y pidió a los medios que no lo sigan más , ya que se siente devastado por la pérdida de su hija.

El padre de la niña estuvo presente en el cementerio de La Plata, donde familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Kim , en un clima de profundo dolor. Antes de ingresar al predio, conversó con la prensa y detalló cómo transita estos difíciles momentos tras la tragedia. “Hoy me llamó el papá de uno de los chicos, lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock” , comentó Marcos.

KIM GOMEZ.jpg

Además, contó que el familiar del detenido le pidió perdón por el crimen, pero le reclamó la sinceridad de sus palabras: “Me llamó para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”, manifestó.