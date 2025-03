Según se detalla en la causa, cerca de las 19.45 del sábado 22 de febrero, los padres de Lian realizaron la denuncia de desaparición luego de que, según declararon, se despertaron de la siesta y al llamarlos a merendar observaron que el pequeño no estaba.

Caso Lian: todos los detalles de la causa a una semana de la desaparición del menor

El domingo por la tarde las autoridades anunciaron que se activó el Alerta Sofía, con la idea de difundir la imagen y descripción del menor a todo el país, por todos los medios.

Desde aquel día, hasta este sábado, más de 300 efectivos de distintas divisiones se abocan a los rastrillajes por tierra, aire y agua.

La fiscal también comunicó en la conferencia de prensa que, hasta el miércoles 25 de este mes, se realizaron 15 allanamientos en zona y otras localidades; se secuestraron más de 25 celulares, los cuales recibieron la autorización para ser peritados; hubo 30 declaraciones testimoniales y seis vehículos incautados.

lian-va.webp El domingo por la tarde las autoridades anunciaron que se activó el Alerta Sofía, con la idea de difundir la imagen y descripción del menor a todo el país, por todos los medios. Foto: La Voz de Córdoba

El secuestro de los rodados es porque un vecino dijo haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados en el horario en el que desapareció el chico.

Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos: "No tenemos, hasta el momento, indicios de un delito federal, aun así, no descartamos nada".

Respecto a pesquisas, en las últimas horas allanaron la vivienda de la curandera jujeña, quién está bajo la mira de la Justicia por su llegada a Ballesteros Sud horas antes de que el niño desaparezca.

En Perico, Jujuy, agentes policiales requisaron a "La Abuelita", en busca de obtener información que pueda ser relevante sobre su visita al pueblo y a la familia de Lian.

Se informó que en la vivienda se secuestraron celulares, pasajes de colectivo y un bolso con ropa, elementos que serán analizados.

A su vez, se le tomó declaración a la mujer, junto con otras cuatro personas que también viven en dicho domicilio. Luego de las pericias, ninguno quedó detenido.

El jueves pasado, además, se indicó que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Gobierno provincial, destinaron $20 millones como recompensa para quien aporte datos de Lian.

Vecinos protestaron en el pueblo para pedir por la aparición con vida del pequeño y manifestaron que nunca creyeron que iban a vivir esta situación. La concentración sucedió en la plaza principal de Ballesteros.

Asimismo, en las últimas horas se destacó que el operativo de búsqueda se extendió cuatro mil metros de la casa del niño.