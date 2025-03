Caso Loan: ¿habrá un arrepentido en la nueva audiencia?

La jueza Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Antonio Benítez, el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Millapi.