Caso Loan: la fuerte declaración del comisario Maciel en la cárcel

"Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres", explicó Maciel en relación a los primeros minutos de la desaparición de Loan.

Y agregó: "A las 16:15 horas se presenta el jefe de bomberos, que está a escasos metros de la comisaría, porque tenía un incendio y quería personal. Le mando a la cabo 1° Segovia Daniela".

loan peña.jpg Gentileza NA.

Sostuvo que fue al paraje Algarrobal, una zona que no conocía porque hacía apenas cuatro meses que estaba dirigiendo la comisaría del pueblo.

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención", describió en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.

En la casa de la abuela del pequeño, Catalina Peña, sostuvo que la notó "muy fría para la situación. Se perdió el morochito, Loan", le dijo la anciana al jefe policial según su testimonio.

Sobre el padre de Loan, reveló: "Para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: `Ya va a salir`". Luego apareció María Noguera, madre del menor, le consultó qué había pasado y se largó a llorar.