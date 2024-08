Caso Loan: uno de los hermanos del niño contó quién tomó la decisión de apartar a Fernando Burlando del caso

burlando.jfif Burlando será reemplazado por Roberto Méndez.

A pesar de la decisión, José aseguró que están "totalmente agradecidos" con el accionar de Burlando en su rol como abogado. "Lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan", aseguró el hermano del niño desaparecido.

En diferentes instancias, el accionar del abogado en el caso fue criticado por la opinión pública. Sin embargo, ante esto el joven manifestó que fue la Justicia la que no lo dejó trabajar con tranquilidad al letrado: "No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más". En esta misma línea, José resaltó que la familia del niño siente que la política se sintió incómoda por la presencia del polémico abogado.

Dejando atrás todos los conflictos, el joven resaltó que lo único importante en este momento es "saber dónde está Loan". "Mi mamá está muy desesperada, angustiada, está como pérdida y necesita que alguien le diga algo", concluyó.

Qué dijo Burlando tras ser apartado del caso

El abogado rompió el silencio tras haber sido sacado de la causa y enfatizó: "Nosotros cumplimos sobradamente nuestro compromiso. Estuvimos en todas las audiencias y presentes en todos los expedientes en los que la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante".

Sobre la decisión de ser apartados, Burlando remarcó que la misma podría estar vinculado a la política provincial. "Hace dos días tuvimos una audiencia en donde se investigaba la implicación de la provincia, en una denuncia que apuntaba contra la provincia y el gobernador y después pasa esto", sentenció el abogado.

Además, Burlando expresó que el quería seguir dentro de la causa: "Yo no me fui de la causa, quería hacer mi trabajo. Si fuera por mí los meto a todos adentro".

"La investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado y parece adrede. Se nota la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario y la implantación de pruebas que debían investigarse", afirmó sobre la actualidad de la investigación.

El letrado reveló que, en los últimos días, había descubierto "algo en lo que se puede avanzar" y que espera que, a partir de su apartamiento, "la justicia también lo mire". "Repudio la reunión en la casa de gobierno de Corrientes. Hay cosas que no van, pero evidentemente molesto, ojalá que aparezca Loan", concluyó el abogado.

Por último, el abogado tras ser apartado el abogado afirmó: "Yo soy un profesional, un día juego en Boca y otro en Estudiantes". A pesar de esto, Burlando aclaró que el de Loan "es un caso especial" y afirmó que lo seguirá buscando.