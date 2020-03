Femicidio en Catamarca: la autopsia reveló que Brenda falleció asfixiada

El femicidio de Brenda Gordillo sucedió ayer entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento situado frente a la Universidad Nacional de Catamarca. El novio de la víctima, Naim Vera, se encontraba junto a Brenda con quien aparentemente mantuvo una violenta discusión y en medio de la cual Gordillo cayó por unas escaleras.

Tras el femicidio, el joven decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a la vera de la ruta provincial 4, a la altura de la quebrada del río "El Tala". Acto seguido, le contó lo sucedido a su familia y se entregó en la sede policial de Catamarca, donde quedó detenido a disposición del fiscal de turno Hugo Costilla, quien dispuso las primeras diligencias, entre ellas la autopsia al cuerpo de la joven.

"Hay lesiones en el cuerpo que podrían haber surgido por una pelea entre la víctima y Vera", agregó Costilla, al descartar la supuesta caída.

El funcionario judicial detalló que tras el femicidio, Vera intentó deshacerse del cadáver: "No descuartizó el cuerpo, sino que lo quemó y producto del fuego el cuerpo se desmembró".

"Una parte (los miembros inferiores) se encontró adentro de bolsas depositadas en un contenedor a 20 metros del domicilio donde se produce el hecho, y el resto (la parte superior) lo trasladó hasta la vera de la ruta provincial 4", a unos 13 kilómetros, añadió el funcionario judicial.

Una prueba fundamental para ubicar al sospechoso en las cercanías del lugar donde se encontró parte del cuerpo de la víctima fue una filmación de las cámaras de seguridad de un puesto de la Policía de Seguridad Vial por donde pasó y donde incluso fue detenido para un control de rutina cuando llevaba los restos a bordo de una camioneta Fiat Toro, que en ese momento no fueron descubiertos.

"Ese material fílmico muestra que personal del puesto caminero de la ruta detuvo a Vera y le solicitó la documentación del automóvil. Él iba solo, motivo por el cual por el momento descartamos que haya recibido ayuda de otra persona", afirmó Costilla.

No obstante, el funcionario dijo que se analizan los llamados y mensajes entrantes y salientes del celular del detenido con el fin de determinar si se comunicó con alguien tras el femicidio y si pudo recibir algún tipo de asesoramiento de qué hacer con el cuerpo.

Finalmente, el fiscal indicó que se esperan los resultados de los análisis de sangre a los que fue sometido el sospechoso con el fin de constatar si estaba bajo el efecto de las drogas y agregó que el abogado que lo acompañó a entregarse no lo representa en la causa, por lo que no tiene asistencia letrada particular por el momento.

Para esta tarde, el colectivo de Ni Una Menos de Catamarca, junto a miembros del Club Defensores de Norte, donde la víctima jugaba Hockey, organizaron junto a familiares y amigos una marcha para reclamar Justicia en la plaza 25 de Mayo, de la capital provincial.

Por su parte, el intendente del municipio de la Capital de Catamarca, Gustavo Saadi, decretó dos días de duelo en el ámbito municipal, ya que la joven trabaja como becada en las oficinas de empleo de dicho organismo.