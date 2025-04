Cayó la banda del "cuento del tío" que estafó a Horacio Pagani

Los acusados son cinco hombres de nacionalidad peruana , de entre 27 y 46 años. Fueron sorprendidos in fraganti en el barrio porteño de San Cristóbal, cuando intentaban engañar a un conductor de 67 años con el mismo método.

Así fue el engaño millonario a Horacio Pagani

La denuncia del periodista deportivo, radicada a principios de abril, fue clave para identificar a los estafadores. Pagani explicó: “Me estafaron. Fue una pyme de estafadores. Participaron, según mi opinión, nueve personas”.

Todo comenzó cuando manejaba por Once y un hombre le advirtió sobre una presunta falla en una de las ruedas. Luego aparecieron falsos mecánicos. “Justo venía uno que me dijo que se estaba yendo a comer, pero miró y dijo ‘uy la rueda’. Y yo no entendía qué tenía la rueda. Metió la mano por atrás y sacó una tuerca con grasa”.

Después del falso diagnóstico, comenzaron a trabajar en el lugar y le ofrecieron un repuesto “original”. El costo total fue de $1.800.000. “Ahí le mandé esa plata al mismo que ya le había pasado el palo seiscientos”, contó. “Después, cuando fui a un mecánico amigo, me dijo que no me hicieron nada”.

Pagani cerró su relato con angustia: “No pude dormir esa noche. Fue mucha plata”.