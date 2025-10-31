Robo brutal a una mujer de 81 años en San Isidro: ladrones la golpearon hasta matarla

Un grupo de ladrones ingresó al domicilio y la ató previo al asesinato, cometido el sábado pero conocido en las últimas horas. Los presuntos culpables serían integrantes de la "Banda del Millón".

María Susana tenía 81 años y fue atada y golpeada hasta la muerte.

Una mujer de 81 años fue asesinada a golpes luego de que un grupo de ladrones ingresara a su casa en Acassuso , partido de San Isidro. Quienes estarían detrás del brutal crimen serían integrantes de la denominada "Banda del Millón", de acuerdo a las primeras investigaciones y detenciones.

El asesinato ocurrió el último sábado en horas de la noche, pero recién fue descubierto días después cuando una sobrina de la víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, llegó hasta el chalet de la mujer, en la calle Urquiza al 1100, luego de que su tía no respondiera a una serie de llamados.

Cuando la sobrina de la víctima, Marina Repetto, llegó al lugar, encontró que algunas de las puertas y ventanas habían sido violentadas . En el interior de la vivienda, todo era desorden, con ropas y objetos desparramados por todas las habitaciones.

Sin embargo, lo peor lo encontró en uno de los dormitorios. Allí estaba el cuerpo sin vida de su tía, atada de manos y tendida en el suelo , en estado de descomposición. La fiscalía interviniente investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo .

Uno de los primeros hallazgos fue el descubrimiento de que meses atrás la víctima había sufrido también un asalto por parte de la llamada "Banda del Millón" , ocasión en la que le robaron alhajas y sumas de dinero .

Cinco hombres ya fueron detenidos por el hecho:

Ramiro Emiliano Julio (20);

Matías Tamurro (26);

Thiago Ponzo (19);

Agustín Gómez (20);

Miguel Ángel Viera (47)

Los primeros cuatro fueron aprehendidos al intentar concretar otro robo en una vivienda sobre la calle Mitre, en Martínez. Posteriormente los agentes detuvieron a Viera.

Este y Julio serán indagados este viernes, sobre quienes los investigadores confirmaron que "habían tenido activa intervención en el homicidio de la víctima ocurrido en horas de la noche del sábado 25 de octubre pasado".

A Viera se le secuestraron teléfonos celulares y herramientas para violentar aberturas (barretas, hierros, masas) como así también pasamontañas y guantes. Los otros cuatro detenidos fueron aprehendidos en un Fiat Palio frente al domicilio que iban a robar, y en su poder también se encontraron herramientas y pasamontañas.

