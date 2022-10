Cerebro: cuál es la temperatura ideal para que funcione mejor

Por tanto, se estima que la zona de confort térmico del cerebro se encuentra en el rango de los 21° C y los 24° C, y la temperatura interior del cuerpo, entre 36’7 y 37 °C, en mayoría de las personas.

De hecho, según afirma la plataforma especializada Psicovéritas, el cerebro tiene sus propias reacciones frente a los diferentes climas, y nos podemos encontrar con varios escenarios: altas temperaturas, mucho frío, viento, etc.

Temperaturas altas

Pueden ocasionar una gran disminución de nuestra energía, lo que va unido a otras consecuencias, como la de sentirnos más cansados, problemas para conciliar el sueño/insomnio, cambios en nuestro estado de ánimo, menor productividad, entre otros.

Temperaturas bajas

Se pueden asociar a problemas en la atención, puesto que no tenemos esa capacidad para poder concentrarnos, dificultad para dormir, tristeza y apatía, ralentización de los movimientos del cuerpo, menos ganas de actividad social ya que no apetece salir mucho de casa, etc.

Mucho viento

Al igual que las temperaturas, puede afectar directamente en nuestro estado anímico. Puede desencadenar mayor agresividad, irritabilidad y nerviosismo, además de asociarse con posibles dolores de cabeza y malestar general.