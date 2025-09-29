Horror en China: un alpinista murió al caer al vacío por quitarse el arnés para una selfie







El fatídico hecho ocurrió a 5.500 metros de altura en el monte Gongga, la cumbre más alta de la provincia de Sichuan.

Un alpinista murió a 5.500 metros de altura en el monte Gongga, China Foto: Shanghai DailyFacebook

Un alpinista de 32 años perdió la vida después de desprenderse del arnés que lo mantenía seguro en la montaña para tomarse una selfie. El accidente ocurrió a 5.500 metros de altura en el monte Gongga, la cumbre más alta de la provincia china de Sichuan. Su cuerpo fue localizado 200 metros más abajo, en torno a los 5.300 metros.

El hecho se produjo el jueves 25 de septiembre, aunque la noticia se viralizó en redes sociales recién en los últimos días. Según medios locales, el hombre fue identificado como Hong. Las imágenes difundidas muestran al alpinista con una campera roja y pantalón negro, soltándose de la cuerda de seguridad mientras posaba junto a otros turistas. Fue en ese instante cuando perdió el equilibrio y cayó por el lateral derecho de Nama Peak, uno de los picos más altos del monte.

Tragedia en China: un alpinista murió al quitarse el arnés para una selfie El grupo de escaladores se encontraba en la misma altura, y tras el accidente, el guía y los acompañantes descendieron rápidamente para asistirlo. A pesar de los esfuerzos, Hong ya no presentaba signos vitales al ser encontrado. La familia del alpinista se trasladó al lugar mientras los equipos de rescate trabajaban en la recuperación del cuerpo e investigaban las circunstancias del suceso.

Según reportó el medio 163, un familiar destacó que era la primera vez que Hong escalaba el monte Gongga, aunque contaba con experiencia en montañismo y guiaba a turistas en otras montañas durante su tiempo libre.

El monte Gongga, también conocido como Minya Konka, forma parte de la cordillera Daxue Shan en la región de Hengduan. Con 7.000 metros de altura, es el pico más oriental del mundo y el tercero más alto fuera de los Himalayas y el Karakórum. Su relieve abrupto, las profundas gargantas y las difíciles condiciones invernales hacen que incluso escaladores expertos enfrenten riesgos extremos, donde cualquier descuido puede resultar fatal.

