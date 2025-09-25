Un gigante automotriz de China presentó su innovador sistema con impacto en la movilidad sustentable







Esta propuesta promete revolucionar la movilidad sustentable al combinar motores térmicos de alta eficiencia con impulsores eléctricos y una autonomía que puede superar los 1.000 kilómetros.

Chery presentó su nuevo novedoso sistema Super Hybrid Foto: insideEVs

La automotriz china Chery, que atraviesa un proceso de relanzamiento en la Argentina de la mano del Grupo Corven, presentó en la región su innovador sistema Chery Super Hybrid (CSH), una propuesta que promete revolucionar la movilidad sustentable al combinar motores térmicos de alta eficiencia con impulsores eléctricos y una autonomía que puede superar los 1.000 kilómetros.

Este avance tecnológico debutará en los SUV Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9, que forman parte de la nueva etapa de la marca en el país y estarán disponibles en el corto plazo. La presentación oficial en la Argentina será el próximo 9 de octubre, con modelos que ya se encuentran en preventa.

Cómo es el sistema Super Hybrid El sistema CSH integra un motor 1.5 turbo de alta eficiencia junto con hasta tres impulsores eléctricos, una batería de gran rendimiento y una innovadora transmisión automática de tres marchas. Esta configuración le permite alcanzar hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico para el uso urbano, mientras que en trayectos largos ofrece más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, reduciendo la llamada “ansiedad de carga”.

chery-motor El sistema CSH integra un motor 1.5 turbo de alta eficiencia junto con hasta tres impulsores eléctricos, una batería de gran rendimiento y una innovadora transmisión automática de tres marchas. Foto: insidEVs.

Con esta apuesta, Chery busca posicionarse como una de las protagonistas de la transición hacia la electrificación en la Argentina y en toda la región, ofreciendo mayor alcance, menor consumo y tecnologías adaptadas a las condiciones locales.