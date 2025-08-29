El abogado de Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio en el caso Julieta Prandi







El defensor del condenado, Fernando Sicilia, sostiene que las nulidades planteadas en el recurso de casación interpuesto son contundentes.



El empresario Claudio Contardi solicitó la nulidad del juicio que derivó en su condena a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en perjuicio de la actriz Julieta Prandi.

El abogado defensor Fernando Sicilia interpuso un recurso de Casación donde sostiene que las nulidades planteadas en el mismo son contundentes.

Entre ellas se destacan: el hecho indeterminado, el rechazo a un juicio por jurados populares, la carátula del caso, los peritajes y el impedimento de una defensa eficaz por las renuncias de los abogados.

Sicilia señaló que a su cliente “se le hizo renunciar sin conocimiento ni información a su derecho constitucional de ser juzgado por sus pares violentando la letra expresa de la ley” y “sin la entrevista correspondiente con el juez que establece el Código de Procedimientos”.

Para el abogado de Contardi en el juicio se violó el principio de juez natural Por otro lado, el letrado confirmó que Contardi “no renunció al juicio por jurados porque se conformó con la integración de un Tribunal colegiado”, y es situación fue “una clara violación al principio de juez natural y de lo determinado en el artículo 22 del Código Penal de la provincia de Buenos Aires”.

Además, el abogado recriminó la “valoración arbitraria de la prueba” al considerar únicamente el testimonio de Prandi y declaraciones de amigos y familiares que no habrían presenciado los hechos de violencia. Sicilia también apuntó contra el Christian Fabio por formular la imputación del “hecho indeterminado” al no existir presuntamente una especificidad de fechas, horarios o mecanismos mediante los que habrían sido cometidos los abusos sexuales contra la conductora.