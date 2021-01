Servicio Meteorológico Nacional: alerta amarilla por tormentas fuertes

Los vientos llegarán desde el sureste todo el día, rotando al este hacia la noche.

Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de hoy y la mañana del lunes.

Según el SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

En ese marco, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Para estos casos, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Para mañana, lunes, se anticipan lluvias hasta la tarde, con tormentas fuertes durante la madrugada, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 22.

En tanto, el martes se presentará con probabilidades de chaparrones por la tarde y la noche y una temperatura mínima de 18 grados y una máxima, de 24, precisó la oficina meteorológica.

El Río de la Plata continúa bajo alerta por crecidas en la ciudad de Buenos Aires y conurbano

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informó que el Río de La Plata continúa bajo alerta por una crecida que afecta la costa de la ciudad de Buenos Aires, y el norte y sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo al SHN, se "observará una tendencia ascendente" en el río, durante la tarde y la noche de hoy, "situándose un metro y treinta centímetros sobre los valores indicados en la tabla de marea".

El Centro de Prevención de Crecidas del SHN, dependiente del Ministerio de Defensa, precisó que las alturas previstas en los puertos son de 2,6 metros en el de La Plata a las 19; y también 2,6 metros a las 20:30 en el de Buenos Aires. En tanto para el de San Fernando se prevé una altura de 2,70 metros a las 21:30, para la isla Martín García la crecida podría llegar a los 2,10 metros a las 22 horas.

Ante este alerta, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) dependiente del Ministerio de Seguridad difundió una serie de recomendaciones a tener en cuenta en casos de inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Costanera sur y norte del conurbano bonaerense como tener a mano linternas, pilas y baterías que puedan utilizarse en caso de cortes de luz; cerrar la llave de gas, agua y cortar la electricidad; mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda; preparar una reserva de alimentos y agua de emergencia y no ubicarse cerca de postes de electricidad o cables.

Además, recomiendan llevar adentro muebles de jardín, parrillas, tachos de basura o amarrarlas bien a un lugar fijo; mantener libre de basura las vías de evacuación de agua, como cunetas y acequias y retirar de los alrededores de las viviendas cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el agua.

Por otra parte, piden mantenerse informado por medios oficiales: Protección Civil, Bomberos, Policía y en caso que haya heridos, aconsejan no moverlos y llamar urgentemente a las autoridades, como así también para informar en caso de obstrucción de sistemas de drenaje.

Ante la posibilidad de evacuación, la Sinagir recomienda cortar el suministro de todos los servicios desde el interruptor o llave principal y cerrar la válvula principal del gas o garrafa.

En caso que el agua entre a la vivienda, evitar sótanos y la planta baja, llamar a los servicios de emergencias (Protección Civil, Bomberos, Policía) e informarse sobre los puntos de encuentro en caso de evacuación, como así también avisar a las autoridades sobre personas con movilidad reducida o sin capacidad de desplazamiento por sus propios medios.

Por último, la Secretaría Ejecutiva del Sinagir recomienda evitar manejar por áreas inundadas y agua estancada y no permanecer en áreas propensas a inundación.

Para más información visitar la web institucional: www.argentina.gob.ar.