"No quiero saber más nada con esto", dijo uno de los consumidores de la cocaína adulterada

Y añadió: "Me asusté mucho, soy consciente que no lo tengo que hacer más. Yo no me di cuenta de nada con la cocaína, la conseguí con un amigo que me invitó a tomar".

"Mis amigos están todos bien, pero hay varios que fallecieron en el barrio. No voy a dar nombres pero tengo conocidos que murieron. Yo no voy a seguir consumiendo, no quiero saber más nada", aseguró.

En esa línea, detalló: "Estábamos tomando una cerveza y después de tomar eso me empecé a sentir mal. Hay que tener mucha consciencia con lo que está pasando, en el momento no pensé que era por eso. Me ofrecieron ayuda y me habló mucha gente, gracias a Dios estoy acá".

"Se me nubló la vista y me agarró mucho dolor de cabeza. Cuando entré a mi casa me fui a dormir, aunque no sabía si me iba a volver a levantar. Sentí que me podía haber muerto, tuve un Dios aparte", insistió.

Por último, agregó: "Me dieron el alta, ya estoy bien pero me dijeron que no consuma más nada y que tome mucho líquido para limpiarme todo".