Femicidio de Agostina Vega: una nueva testigo podría agravar la situación judicial de la exnovia de Claudio Barrelier

El testimonio podría complicar aún más la situación de Soledad Andreani. A la par, algunas sospechas también apuntan al entorno de la víctima.

La investigación por el femicidio de Agostina complica cada vez más a Barrelier.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento que podría tener impacto en el expediente . La representación legal de la familia de la adolescente confirmó que una testigo se presentará ante la Justicia para aportar información vinculada al entorno de Claudio Barrelier , principal acusado por el crimen, y que sus declaraciones podrían complicar la situación procesal de Soledad Andreani , detenida por presunto encubrimiento.

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La novedad fue dada a conocer por Fernanda Alaniz , abogada del padre de la víctima, quien explicó que la persona ya fue ofrecida formalmente como testigo y que su declaración podría realizarse en las próximas horas ante el fiscal Raúl Garzón , a cargo de la investigación.

Según señaló la letrada, el testimonio aportaría datos relacionados con los vínculos y movimientos de personas cercanas a Barrelier, así como información que podría reforzar las sospechas sobre la participación de Andreani en hechos posteriores al asesinato.

La nueva testigo complicaría a la novia de Barrelier.

“El testigo ya está ofrecido y probablemente declare en el día de la fecha”, indicó Alaniz en declaraciones al diario local de la provincia de Córdoba .

La abogada fue más allá al referirse a la situación de la mujer detenida y sostuvo: “Una vez que declare, va a hablar públicamente también, va a estar en boca de todos. Andreani no es ajena al delito”.

Esperan las declaraciones de los otros imputados

Mientras la causa continúa avanzando, la expectativa también está puesta en las indagatorias de Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, los otros dos detenidos en el expediente además de Barrelier.

El principal acusado ya declaró ante la Justicia, mientras que este miércoles será el turno de los restantes imputados, quienes deberán responder sobre los hechos investigados por la fiscalía.

Alaniz explicó que, una vez concluidas esas declaraciones, se levantará el secreto de sumario que rige actualmente sobre parte de la investigación.

“Después de eso esperamos poder mantener una reunión para conocer con mayor precisión los avances de la causa”, señaló la representante legal de la familia.

La investigación también alcanza al entorno de Agostina

Consultada acerca de la situación de Melisa Herrera, madre de Agostina, la abogada confirmó que la fiscalía analiza todas las circunstancias vinculadas al caso.

“Se está investigando a todos”, afirmó Alaniz, aunque remarcó que la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su madre al momento de su desaparición y que los detenidos pertenecen a su entorno cercano.

La letrada también sostuvo que existen aspectos previos a la denuncia de desaparición que continúan bajo análisis por parte de los investigadores.

“Lo que buscamos es determinar qué ocurrió antes de que se hiciera la denuncia porque hay algunas inconsistencias”, manifestó sobre la investigación.

Mensajes y datos aportados a la causa

Alaniz reveló además que, desde el inicio del caso, recibió una gran cantidad de mensajes e información relacionada con personas cercanas a la víctima. Sin embargo, aclaró que decidió actuar con prudencia respecto de esos datos.

“He recibido infinidad de mensajes y datos sobre Herrera, pero no los aporté para no manchar la historia de Agostina”, explicó.

La investigación por el femicidio de la adolescente continúa en pleno desarrollo mientras la fiscalía busca reconstruir cada uno de los movimientos previos y posteriores al crimen.

La posible incorporación de un nuevo testimonio aparece ahora como una pieza que podría resultar determinante para esclarecer responsabilidades y definir el futuro procesal de los acusados.