Comienza el censo docente: relevarán los datos de 1,2 millones de trabajadores de la educación en todo el país







El Relevamiento Nacional de Personal Educativo inicia el 10 de noviembre. Es obligatorio y podrá completarse por la web o desde la app Mi Argentina.

El relevamiento abarcará a más de 1,2 millones de docentes y no docentes de todo el país.

El Ministerio de Capital Humano iniciará el lunes 10 de noviembre el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo que abarcará a 1,2 millones de docentes y no docentes de todos los niveles educativos, excepto el universitario, tanto de escuelas urbanas como rurales, estatales y privadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El censo, aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE), busca actualizar la información sobre el personal educativo para diseñar políticas públicas más efectivas. Según la Secretaría de Educación, la participación es obligatoria y cada participante recibirá un certificado de finalización.

Una década sin datos actualizados El último censo docente nacional se realizó en 2014, pero solo se difundieron “resultados preliminares”. “El operativo de 2014 tuvo problemas metodológicos”, explicó la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, quien aseguró que los últimos datos “consistentes” datan de 2004.

Docente escuela privada.jpg El objetivo del censo es actualizar la información del sistema educativo nacional tras más de una década sin registros integrales. El nuevo relevamiento está a cargo de la Red Federal de Información Educativa, que integra las áreas estadísticas de los 24 ministerios provinciales junto con la secretaría nacional. Cortelezzi afirmó que el objetivo es “tener un diagnóstico claro del perfil y la situación de los docentes” para “diseñar políticas educativas basadas en evidencia”.

Cómo participar y qué datos se relevarán El personal educativo podrá responder el cuestionario a través del sitio argentina.gob.ar/renpe o de la app Mi Argentina. La cédula censal estará disponible desde el 10 de noviembre y deberá completarse antes del 31 de diciembre.

El ReNPE indagará sobre perfil demográfico, situación laboral, formación, consumos culturales y estrategias pedagógicas, entre otros aspectos. El proceso se desarrollará en nueve secciones y, según informaron, completarlo llevará entre 10 y 30 minutos, dependiendo del perfil. clases aula maestro alumnos.jpg El cuestionario deberá completarse de forma online a través de la plataforma Mi Argentina o el sitio oficial del ReNPE. Provincia de Buenos Aires Una base de datos unificada Por primera vez, el censo se integrará al Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), que permitirá actualizar los datos periódicamente sin necesidad de nuevos censos. “El de 2025 será el último censo docente”, adelantó Cortelezzi, ya que la base permitirá contar con información actualizada “en línea”. El cuestionario fue diseñado en colaboración con sindicatos, el Indec y el INFoD, aunque desde CTERA cuestionaron que “no refleja adecuadamente las condiciones de trabajo ni las formas de precarización”. Desde la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa remarcaron que la participación masiva es “fundamental” y adelantaron que los primeros resultados se publicarán en el primer trimestre de 2026.