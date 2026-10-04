Comienzo de semana en el AMBA: cómo estará el clima y cuándo vuelven las lluvias + Agregar ámbito en









El lunes tendrá temperaturas agradables y cielo mayormente nublado en el AMBA. El tiempo se mantendrá estable hasta el martes, pero el pronóstico anticipa un cambio desde el miércoles con el regreso de los chaparrones.

Comienzo de semana en Buenos Aires: cómo estará el clima y cuándo vuelven las lluvias.

Después de un domingo con sol y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la semana comenzará con buenas condiciones meteorológicas, aunque con bastante nubosidad. El lunes tendrá un clima templado y sin lluvias, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima que llegará a los 22°C.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia la noche pasará a estar parcialmente nublado. De esta manera, el comienzo de la semana mantendrá el perfil primaveral de los últimos días, aunque con temperaturas algo más moderadas.

La estabilidad, sin embargo, no se extenderá durante toda la semana. El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones hacia el miércoles, cuando podrían regresar las precipitaciones al AMBA.

El lunes tendrá temperaturas agradables y cielo mayormente nublado en el AMBA. Cómo seguirá el clima durante el resto de la semana El martes continuará con condiciones similares a las del inicio de semana, aunque con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 11°C y una máxima de 21°C.

El cambio llegará el miércoles, que será el día más inestable de la semana. El cielo permanecerá nublado y el SMN prevé probabilidad de chaparrones hacia la noche. Además, se espera un leve descenso de las temperaturas, con registros de 11°C de mínima y 19°C de máxima.

A partir del jueves, las condiciones comenzarán a mejorar tras el paso de la inestabilidad. Si bien continuará la nubosidad, no se esperan precipitaciones y las temperaturas se ubicarán entre los 14°C y 18°C. El viernes mantendrá un escenario similar, con cielo nublado y marcas térmicas de 14°C de mínima y 19°C de máxima, en un cierre de semana con temperaturas moderadas. Para el inicio del próximo fin de semana, se prevé un leve reinicio de las condiciones inestables durante la madrugada y mañana, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima. Hacia la tarde/noche la inestabilidad disminuirá (0 - 10%), mientras que la intensidad del viento tenderá a moderarse, ubicándose entre los 13 y 22 km/h sin ráfagas previstas.

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