Brandsen: secuestraron a una familia durante cuatro días por una deuda millonaria + Agregar ámbito en









La pareja, de 19 y 20 años, y su hija de tres fueron hallados en una vivienda y puestos a salvo por efectivos de la Policía Federal.

Una familia con una nena de tres años fue secuestrada por una deuda millonaria. Gentileza Inforbano

Una pareja de 19 y 20 años y su hija de tres fueron rescatados por la Policía Federal luego de permanecer cuatro días privados de su libertad en una vivienda de la localidad de Brandsen. La investigación apunta a una presunta extorsión relacionada con una deuda millonaria y ya hay una persona detenida, mientras que el principal sospechoso continúa prófugo.

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La investigación comenzó después de que familiares de las víctimas denunciaran su desaparición. El caso quedó en manos del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal, que realizó distintas tareas para establecer dónde se encontraban los jóvenes y la menor.

A partir del análisis de comunicaciones y otras medidas investigativas, los efectivos lograron ubicar una vivienda en la zona de Gómez. El lugar quedó bajo vigilancia hasta que pudieron confirmar que allí estaban las tres víctimas. Luego se realizó el operativo que permitió liberarlas.

El origen del caso estaría relacionado con una deuda que el padre del joven mantenía con un supuesto prestamista. Según la investigación, el hombre habría recibido una indemnización cercana a los $100 millones por un accidente laboral y, posteriormente, comenzó a recibir reclamos por una deuda cuya existencia ahora es investigada por la Justicia.

De acuerdo con la pesquisa, el hombre habría realizado distintos pagos y entregado bienes, entre ellos un terreno y electrodomésticos. La situación habría empeorado hasta dejarlo en una situación económica crítica. Los investigadores sospechan que detrás de los reclamos podría existir una estructura dedicada a la usura y al cobro violento de deudas.

En ese contexto, el hijo, su pareja y la hija de ambos habrían sido interceptados y obligados a subir a un vehículo. Luego fueron trasladados hasta otra zona de Brandsen, donde permanecieron cautivos durante cuatro días. Un detenido y un prófugo por el secuestro Mientras avanzaba la investigación, los efectivos consiguieron localizar el lugar donde estaban retenidos. Al llegar, lograron poner a salvo a los tres integrantes de la familia. Durante el procedimiento, además, una persona quedó detenida por su presunta participación en el hecho. El principal sospechoso, señalado como quien habría participado de la maniobra extorsiva, logró escapar antes de ser detenido y permanece prófugo. Según la investigación, huyó por una ventana de la vivienda cuando advirtió la llegada de los efectivos. La Justicia ahora busca determinar cómo se produjo la privación de la libertad, qué participación tuvo cada uno de los involucrados y si existe una organización dedicada a la extorsión y al cobro violento de deudas.