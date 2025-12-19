Tormentas en el AMBA este fin de semana: cuándo lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada con nubosidad mínima a la espera de tormentas. Por otro lado, el SMN emitió alerta meteorológica para la franja central y norte del país.

La máxima para estr viernes en AMBA es de 31 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera una máxima veraniega de 31 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para ocho provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este viernes se esperan marcas entre los 24 y 31 grados, con una jornada algo nublada durante todo el día. Para el sábado se espera una mínima de 25 y máxima de 28, con probabilidad de lluvias durante la madrugada (entre 10% y 40%) y mañana - tarde (40% y 70%).





El domingo las marcas se ubicará entre los 23 y 29 grados con una jornada mayormente nublada. El comienzo de la semana arranca con una mínima de 22 grados que luego pasará a máxima de 30 para la tarde-noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2001974696779436202&partner=&hide_thread=false 19 DIC I #Alertas para hoy:

#Tormenta

Lluvias intensas

15-70mm ráfagas ≥80km/h

Granizo



#Viento

45-55km/h ráfagas ≥90km/h



#VientoZonda

30-45km/h ráfagas ≥70



Temp. extremas #calor

Efecto leve a moderado en la salud

+ info https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/5804HW63aN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 19, 2025 Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cuáles son las provincias facetadas El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el norte de Jujuy, Salta, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba y centro-oeste de Buenos Aires. Las zonas esperan "actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos". La precipitación acumulada estimada es de entre 30 y 70 mm.

Por otro lado, se esperan vientos para la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, con velocidades de entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.