Tormentas en el AMBA este fin de semana: cuándo lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera una máxima veraniega de 31 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para ocho provincias.
El AMBA encara una jornada con nubosidad mínima a la espera de tormentas. Por otro lado, el SMN emitió alerta meteorológica para la franja central y norte del país.
Este viernes se esperan marcas entre los 24 y 31 grados, con una jornada algo nublada durante todo el día. Para el sábado se espera una mínima de 25 y máxima de 28, con probabilidad de lluvias durante la madrugada (entre 10% y 40%) y mañana - tarde (40% y 70%).
Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cuáles son las provincias facetadas
El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el norte de Jujuy, Salta, Mendoza, San Luis, La Pampa, sur de Córdoba y centro-oeste de Buenos Aires. Las zonas esperan "actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos". La precipitación acumulada estimada es de entre 30 y 70 mm.
Por otro lado, se esperan vientos para la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, con velocidades de entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
