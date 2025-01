Cómo evitar ser víctima de estafas en cajeros automáticos

Las estafas en cajeros automáticos fueron incrementando en los últimos años, y una de las modalidades más populares es el skimming . Esta técnica consiste en el robo de la información de las tarjetas de crédito y débito durante una transacción , con el fin de clonar la tarjeta y utilizarla para realizar compras o retiradas fraudulentas. Aunque las estafas virtuales, como los ataques de phishing, reciben más atención, es vital no descuidar las precauciones al utilizar los cajeros automáticos, que son un objetivo común de los delincuentes.

Los delincuentes suelen instalar dispositivos camuflados, como cámaras pequeñas o lectores de tarjetas falsos, que permiten capturar los datos de tu tarjeta sin que te des cuenta. Porlo que es fundamental estar atento a cualquier anomalía en el cajero antes de realizar una transacción, como la presencia de dispositivos extraños o elementos que no deberían estar allí.

Verificar los cajeros antes de usar la tarjeta

Antes de introducir tu tarjeta en el cajero, es imprescindible verificar que no haya dispositivos extraños instalados. Revisá con detenimiento la ranura para insertar la tarjeta, el teclado y la pantalla del cajero. Si encontrás elementos adhesivos o partes adicionales que no forman parte del diseño habitual del cajero, es muy probable que se trate de un dispositivo de skimming. Nunca uses un cajero que parezca alterado o sospechoso.