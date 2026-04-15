Mundial 2026: alertan por estafas con álbumes de figuritas falsos antes del estreno oficial

La empresa advirtió que no hay preventa en Argentina y que cualquier compra anticipada es fraudulenta. El oficial estará disponible entre abril y mayo.

Se recomiendan adquirir el álbum solo a través de los puntos habilitados y canales oficiales.

A medida que se acerca el Mundial 2026 , la venta de álbumes de figuritas genera mucho entusiasmo entre los fanáticos y coleccionistas. Sin embargo, ya comenzaron a circular productos falsos que se venden como originales.

Los artículos no son los oficiales de Panini y se publicitan en plataformas de venta online y apps de delivery. La empresa confirmó que su lanzamiento está previsto para las próximas semanas .

La situación se volvió un tema de alerta , especialmente después del testimonio de la periodista Luciana Rubinska , quien compró uno sin saberlo. A continuación, conocé los detalles.

Panini todavía no anunció la fecha de lanzamiento oficial y ya salieron a la venta productos falsos a precios que pretenden hacerlos parecer originales.

Luciana Rubinska relató en "Infobae Al Amanecer" su experiencia tras comprar uno por error, alertando a sus seguidores sobre las diferencias con el auténtico.

"En mis manos lo que están viendo es el álbum trucho del Mundial 2026. Este no es el original, no es el que vos estás buscando porque también coleccionan adultos y los que tus hijos te están pidiendo", comenzó.

album trucho2 El álbum de Luciana Rubinska. Infobae

En el relato describe la confusión de sus hijos, que notaron detalles inusuales: "Argentina en este álbum tiene cuatro páginas y la selección de otras, por ejemplo, los rivales de Argentina, tiene solo seis jugadores".

La periodista agregó que los compradores deben fijarse en los detalles impresos, donde suele aclararse la no oficialidad del producto: "Te describen abajo, letra chiquitita, que en el apuro y demás uno no la ve, pero bueno, eso lleva también a tener cierta responsabilidad", aclaró.

Y añadió: "En la tapa y en la contratapa no dice nada de la veracidad del álbum y adentro no hay ninguna inscripción que diga: "Este no es el original'".

Rubinska intentó devolver la compra utilizando la app donde lo había adquirido, pero ya estaba vencido el plazo permitido para el reclamo y confesó cuánto lo pagó: “Cuarenta y ocho mil pesos el álbum de figuritas Mundial 2026 más diez sobres de figuritas".

album trucho 1 El albúm de Luciana Rubinska. Infobae

Cómo identificar el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026

El álbum oficial del Mundial 2026, producido por Panini, será lanzado en las próximas semanas. La empresa fabricante dejó en claro que cualquier venta anticipada que no provenga de sus canales oficiales es fraudulenta.

Para identificar un producto falso, es importante chequear ciertos detalles. Por ejemplo, las diferencias en la portada, como los colores y los textos.

Además, los truchos suelen tener un contenido reducido en comparación con el oficial y páginas de menor calidad, tal como especifica Luciana Rubinska en las declaraciones anteriores.

También es importante verificar las descripciones de los productos online. En muchas publicaciones, el título menciona "álbum oficial", pero en la letra chiquita de la descripción se aclara que el producto no es original. Algunos, incluso, pueden llevar la marca de otras empresas no autorizadas, como "Barba Negra Colecciones".

album trucho El albúm de Luciana Rubinska. Infobae

¿Cuándo sale a la venta el álbum oficial del Mundial 2026?

De acuerdo con lo que informó el gerente de marketing de Panini a "Infobae", el álbum oficialse lanzará entre finales de abril y principios de mayo.

"En Argentina no tendremos pre-venta. La dinámica de nuestro mercado es un poco diferente y lo habitual es que los coleccionistas puedan encontrar el producto en todos los canales al mismo tiempo y elegir donde prefieren comprarlo”, indicaron desde la compañía a través de sus redes sociales.

La firma recordó que la tienda online es www.zonakids.com y recomendó verificar cuidadosamente la barra de navegación para asegurarse de que figure exactamente ese sitio.

Además, los pagos en la plataforma se realizarán únicamente a través de Mercado Pago y no se solicitarán transferencias a CBU ni alias. Los productos también estarán disponibles en el sector oficial de Mercado Libre.

Modus operandi: así funcionan las estafas con las figuritas en Argentina

Las estafas con álbumes y figuritas del Mundial 2026 se están multiplicando. Los delincuentes suelen ofrecer los productos como si fueran originales, utilizando títulos engañosos como "álbum oficial" o "preventas", lo que genera confusión.

Sin embargo, en las descripciones de los artículos, en la letra chiquita, aclaran que no pertenecen a Panini, pero esta información generalmente es fácil de pasar por alto.

album trucho3 El albúm de Luciana Rubinska. Infobae

Los precios también son un indicador común. Los truchos se suelen vender a precios similares a los oficiales, lo que hace aún más difícil detectar el fraude, y los clientes podrían no sospechar de estas ofertas.

En cuanto al proceso de compra, los fraudulentos se suelen vender en plataformas no especializadas, redes sociales o sitios de compra-venta. Algunos vendedores, incluso, utilizan WhatsApp para realizar transacciones mas "personalizadas".

Para evitar caer en estas estafas, es importante verificar la fecha de lanzamiento del álbum y revisar cuidadosamente todas las descripciones. Se recomiendan adquirir el álbum solo a través de los puntos habilitados y canales oficiales.