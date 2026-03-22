Cómo se cobra la prestación por Desempleo de ANSES y cuándo es el depósito de marzo 2026

Conocé el calendario de pago informado por el organismo para quienes pedieron su empleo formal.

Las prestaciones por desempleo se cobran por ventanilla o por cajero automático.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ofrece una prestación económica destinada a personas que perdieron su empleo formal, un beneficio que incluye a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desvinculados sin causa, por finalización de contrato o por factores externos contemplados por la normativa vigente.

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El esquema permite sostener ingresos durante el período de búsqueda laboral y puede combinarse con asignaciones familiares si corresponden. Un beneficio otorgado a más de 150.000 trabajadores durante 2025.

El organismo establece condiciones claras para acceder y mantener el cobro:

El programa alcanza a personas con empleo formal bajo relación de dependencia. A su vez, trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados pueden iniciar la solicitud, si cumplen las condiciones exigidas; al igual que interrupciones del vínculo laboral por situaciones externas.

Pedir la suspensión dentro de los cinco días hábiles desde el comienzo del empleo

Informar el inicio de una nueva relación laboral

La normativa define el universo de beneficiarios dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. El régimen contempla distintos escenarios de desvinculación laboral que habilitan el acceso a la prestación, aunque cada caso requiere la verificación de requisitos y documentación específica.

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Requisitos para solicitar la prestación por Desempleo

El acceso al beneficio exige acreditar aportes previos, según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes

Deben reunir al menos seis meses con aportes dentro de los últimos tres años previos al cese laboral

Trabajadores eventuales

Deben demostrar menos de 12 meses trabajados en tres años

Más de 90 días en el último año antes de la desvinculación.

Sector de construcción (regla propia)

Exige ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de la relación laboral.

ANSES computadora

Qué documentación tengo que presentar

El trámite requiere documentación personal junto con comprobantes del motivo del desempleo. El solicitante debe presentar el DNI y respaldos que acrediten la finalización del vínculo laboral, según cada situación. Los documentos varían de acuerdo con la causa de desvinculación, tales cómo:

Telegramas de despido

Cartas documento

Resoluciones judiciales por quiebra

Contratos vencidos

Certificados específicos ante fallecimiento del empleador o situaciones de salud

Cada caso exige la presentación correspondiente en original y copia.

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Monto de la prestación por Desempleo de ANSES

El sistema establece una cantidad de cuotas que varía entre 2 y 12 pagos según la historia laboral del solicitante. Este cálculo define la duración de la asistencia económica. A su vez el esquema incorpora criterios diferenciales por edad.

Las personas mayores de 45 años acceden a seis meses adicionales, respecto del período general. Los valores vigentes fijan un monto mínimo de $176.200 y un máximo de $352.400, en línea con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

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Cómo y cuándo se cobra la prestación por Desempleo

El cobro se organiza por medio de una cuenta bancaria asignada por ANSES, a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar el dinero de la prestación. El titular debe presentarse en la sucursal indicada para completar el trámite y recibir la tarjeta de débito.

Importante tener en cuenta que el primer cobro se realiza por ventanilla y luego el titular puede operar por cajero automático. El calendario de pagos define las fechas según la terminación del DNI: