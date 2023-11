Comunidad judía se manifestó en la UBA contra expresiones antisemitas

Con la adhesión de 77 organizaciones, la marcha no contó con oradores pero se entonaron los himnos de Argentina e Israel. Asimismo, se dispusieron oso de peluches con los ojos vendados, en representación de los niños y bebes tomados como rehenes .

Además de formar parte de la organización de la jornada de movilización, distintas c omunidades judías se expresaron en sus redes sociales con respecto a la movilización de la jornada. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) , por ejemplo, escribió en su cuenta de X: "Nos unimos en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA para manifestarnos ante el preocupante crecimiento del antisemitismo en universidades de todo el país y exigir el regreso a casa de los más de 240 secuestrados por Hamas , entre los que hay 30 niños, varios de ellos bebés".

Por su parte, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) acompañó la movilización expresando que "nos sumamos a esta convocatoria para continuar diciéndole no al antisemitismo y exigiendo que la organización terrorista Hamas libere en forma inmediata a todas las personas que mantiene secuestradas".

A su vez, durante la movilización en la Facultad de Derecho de la UBA, Florencia Kaplun, representante de los Jóvenes Universitarios Judíos, aseguró en Télam que "tras los salvajes ataques terroristas del grupo Hamas contra civiles en Israel, miembros de la comunidad académica hemos sufrido insultos por nuestra condición de judíos con proliferación de cruces esvásticas, la caracterización del Estado de Israel como nazi y genocida y distintas agresiones al reclamar la liberación de los secuestrados".

Comunicado de estudiantes judíos de la UBA: "Nos increpan en los pasillos"

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un comunicado al rectorado luego de una serie de hostigamientos y un resonante caso ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras, en cuya sede aparecieron banderas de Palestina, carteles antisemitas y pintadas de cruces esvásticas en los días siguientes al ataque de Hamas a Israel.

Para Ámbito, un estudiante universitario que preservó el anonimato aseguró que “nos increpan en los pasillos, nos llaman judíos de mierda y la Facultad no interviene“. "No se puede aprender donde no te sentís seguro”, señaló otra estudiante de Filosofía y Letras, que además aseguró que las expresiones antisemitas se extendieron a facultades como Ciencias Económicas, Exactas y Medicina.

A partir de ello, un grupo de estudiantes elevaron una carta pública al decano de Filosofía y Letra, Ricardo Manetti, reafirmando que la UBA adhirió a la definición de antisemitismo: "Percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y / o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto”.