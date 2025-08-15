ANSES implementó en agosto una suba que impacta directamente en las asignaciones que perciben millones de personas en el país. Este ajuste, del 1,62%, modifica tanto los importes como el límite máximo de ingresos permitido para poder acceder al beneficio.
Con aumentos confirmados: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES vigentes en agosto 2025
Ya se oficializó la actualización de los haberes y el nuevo esquema de pagos para trabajadores, jubilados y demás beneficiarios.
-
ANSES depositará $2.114.000 en agosto 2025 a este grupo de personas
-
¡Atención jubilados! Este día de agosto 2025 cobran el bono de $70.000, según el número de DNI
El cambio beneficia a un amplio abanico de titulares: desde trabajadores registrados y monotributistas hasta jubilados, pensionados y personas que cobran la Prestación por Desempleo. También incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y por Hijo con Discapacidad, entre otros programas sociales.
Asignaciones Familiares de ANSES vigentes
Las Asignaciones de Pago Único (APU) comprenden tres tipos de beneficios: nacimiento, matrimonio y adopción.
En el caso de la APU por adopción, el trámite debe iniciarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial.
Para acceder, los solicitantes deben haber cobrado alguna de las asignaciones como AUH, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo en el mes del nacimiento o adopción. Además, los ingresos tanto individuales como del grupo familiar no pueden superar el tope vigente al momento del trámite.
Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan el apoyo económico por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
Montos de las Asignaciones Familiares en agosto 2025
En este mes, los valores actualizados son:
- Nacimiento: $65.827
- Matrimonio: $98.567
- Adopción: $393.596 (el monto más alto debido a los gastos que implica el proceso)
Pueden solicitar estas asignaciones los trabajadores registrados, empleados cubiertos por ART, personal temporal y rural, así como beneficiarios de la Prestación por Desempleo, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, AUH, AUH por Discapacidad y Asignación por Embarazo.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
El cronograma de cobros se organiza según la prestación y la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- 0: 8/08
- 1: 11/08
- 2: 12/08
- 3: 13/08
- 4: 14/08
- 5: 14/08
- 6: 18/08
- 7: 19/08
- 8: 20/08
- 9: 21/08
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- 0 y 1: 22/08
- 2 y 3: 25/08
- 4 y 5: 26/08
- 6 y 7: 27/08
- 8 y 9: 28/08
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- 0: 8/08
- 1: 11/08
- 2: 12/08
- 3: 13/08
- 4: 14/08
- 5: 18/08
- 6: 19/08
- 7: 20/08
- 8: 21/08
- 9: 22/08
Asignación por Embarazo
- 0: 11/08
- 1: 12/08
- 2: 13/08
- 3: 14/08
- 4: 18/08
- 5: 19/08
- 6: 20/08
- 7: 21/08
- 8: 22/08
- 9: 25/08
Asignación por Prenatal y Maternidad
- 0 y 1: 11/08
- 2 y 3: 12/08
- 4 y 5: 13/08
- 6 y 7: 14/08
- 8 y 9: 18/08
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento)
-
Todas las terminaciones: 11/08 al 10/09
Pensiones No Contributivas
- 0 y 1: 8/08
- 2 y 3: 11/08
- 4 y 5: 12/08
- 6 y 7: 13/08
- 8 y 9: 14/08
Prestación por Desempleo
- 0 y 1: 22/08
- 2 y 3: 25/08
- 4 y 5: 26/08
- 6 y 7: 27/08
- 8 y 9: 28/08
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario