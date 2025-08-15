Con aumentos confirmados: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES vigentes en agosto 2025

Ya se oficializó la actualización de los haberes y el nuevo esquema de pagos para trabajadores, jubilados y demás beneficiarios.

Las APU son ayudas de pago único para momentos clave de la vida.

ANSES implementó en agosto una suba que impacta directamente en las asignaciones que perciben millones de personas en el país. Este ajuste, del 1,62% , modifica tanto los importes como el límite máximo de ingresos permitido para poder acceder al beneficio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio beneficia a un amplio abanico de titulares : desde trabajadores registrados y monotributistas hasta jubilados, pensionados y personas que cobran la Prestación por Desempleo. También incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y por Hijo con Discapacidad, entre otros programas sociales.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) comprenden tres tipos de beneficios: nacimiento , matrimonio y adopción .

En el caso de la APU por adopción , el trámite debe iniciarse dentro de los dos meses y hasta dos años posteriores a la sentencia judicial.

Para acceder, los solicitantes deben haber cobrado alguna de las asignaciones como AUH, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo en el mes del nacimiento o adopción. Además, los ingresos tanto individuales como del grupo familiar no pueden superar el tope vigente al momento del trámite.

Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente necesitan el apoyo económico por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Montos de las Asignaciones Familiares en agosto 2025

En este mes, los valores actualizados son:

Nacimiento: $65.827

$65.827 Matrimonio: $98.567

$98.567 Adopción: $393.596 (el monto más alto debido a los gastos que implica el proceso)

Pueden solicitar estas asignaciones los trabajadores registrados, empleados cubiertos por ART, personal temporal y rural, así como beneficiarios de la Prestación por Desempleo, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, AUH, AUH por Discapacidad y Asignación por Embarazo.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025

El cronograma de cobros se organiza según la prestación y la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

0: 8/08

1: 11/08

2: 12/08

3: 13/08

4: 14/08

5: 14/08

6: 18/08

7: 19/08

8: 20/08

9: 21/08

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

0 y 1: 22/08

2 y 3: 25/08

4 y 5: 26/08

6 y 7: 27/08

8 y 9: 28/08

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

0: 8/08

1: 11/08

2: 12/08

3: 13/08

4: 14/08

5: 18/08

6: 19/08

7: 20/08

8: 21/08

9: 22/08

Asignación por Embarazo

0: 11/08

1: 12/08

2: 13/08

3: 14/08

4: 18/08

5: 19/08

6: 20/08

7: 21/08

8: 22/08

9: 25/08

Asignación por Prenatal y Maternidad

0 y 1: 11/08

2 y 3: 12/08

4 y 5: 13/08

6 y 7: 14/08

8 y 9: 18/08

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento)

Todas las terminaciones: 11/08 al 10/09

Pensiones No Contributivas

0 y 1: 8/08

2 y 3: 11/08

4 y 5: 12/08

6 y 7: 13/08

8 y 9: 14/08

Prestación por Desempleo