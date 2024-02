Conmoción en La Plata: una mujer jugaba en las máquinas del Bingo, se descompensó y murió

Según relataron testigos del hecho, la víctima se desvaneció de un momento para otro en el sector de fumadores y quedó tendida en el suelo. Al ver la situación, dos personas le practicaron maniobra de reanimación cardiopulmonar (RPC), pero no pudieron reanimarla y terminó falleciendo.

Muerte en el Bingo de La Plata: esperan los resultados de la autopsia

casino-g400ac6560_1280.jpg La mujer jugaba con las máquinas tragamonedas cuando se desvaneció y murió.

Tras el llamado al SAME, los médicos arribaron al lugar pero lamentablemente no pudieron hacer nada y constataron el fallecimiento de la mujer, quien fue identificada como Francisca Lugo. Según indicaron las autoridades, "no había signos de violencia física".