Conmoción en Mar del Plata: un colectivo perdió el control, atropelló varias personas y dejó un muerto

También hay varios heridos a causa del episodio. El transporte pertenecía a la línea 532.

Una tragedia sacudió a la ciudad de Mar del Plata luego de que un colectivo de la línea 532 perdiera el control, se subiera a la vereda y embistiera a varias personas que aguardaban en una parada ubicada sobre la costa.

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El siniestro ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos , entre las calles Rivadavia y San Martín , a la altura del skatepark. Como consecuencia del impacto, una persona murió en el lugar y otras seis resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

De acuerdo con la información difundida por el diario local, tres de los heridos presentan cuadros severos y permanecen bajo observación médica.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende" (HIGA) , donde reciben atención de distintos equipos especializados.

El colectivo perdió el control y se subió a la vereda.

Desde el centro de salud informaron que entre los lesionados se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior. También fue internado un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur.

Otra de las pacientes es una mujer que ingresó con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Además, fueron asistidas una mujer con fractura de cadera, otra con fractura de fémur y una tercera paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

“Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica”, señalaron las autoridades sanitarias.

Asimismo, indicaron que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires continuará difundiendo información oficial sobre el estado de las víctimas a través del área de comunicación del hospital.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras reconstrucciones, el conductor del colectivo perdió el control del vehículo por motivos que todavía son materia de investigación.

La unidad terminó desplazándose hacia la vereda e impactó contra las personas que se encontraban debajo de la garita esperando la llegada del transporte público.

La violencia del choque provocó escenas de desesperación entre peatones, automovilistas y comerciantes de la zona, una de las más transitadas del frente costero marplatense.

El operativo de emergencia y los peritajes

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo encabezado por efectivos policiales, personal del SAME y agentes de tránsito, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas y en la organización de la circulación vehicular.

Las ambulancias trasladaron de urgencia a los heridos al HIGA, mientras que los peritos comenzaron a relevar pruebas para determinar qué originó la pérdida de control de la unidad.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, que intervino luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino.

Los investigadores intentan establecer si el accidente se produjo por una falla mecánica, una descompensación del conductor o algún otro factor que pudiera haber influido en la maniobra que terminó con el colectivo fuera de control.

Mientras avanzan las pericias técnicas y la toma de testimonios, las autoridades procuran reconstruir minuto a minuto lo ocurrido para determinar las responsabilidades correspondientes en un hecho que volvió a poner en conmoción a Mar del Plata.