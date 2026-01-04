Quiénes pueden acceder al pago de ANSES de $125.118 en enero 2026 y cuáles son los requisitos + Seguir en









El organismo anunció un nuevo aumento, que afectará a los primeros cobros de 2026, de este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial un nuevo incremento en las asignaciones familiares.

Con referencia a la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial un nuevo incremento en las asignaciones familiares. El ajuste se trata de un aumento del 2,47%, y se aplica conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados. Es por eso que, durante el primer mes de 2026, hay uno de estos grupos que podrá acceder a un cobro de $125.118. Conocé acá de qué se trata.

auh anses.webp Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo (AUH) consta de una asignación que brinda ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad, para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como su educación y salud.

De esta manera, pueden acceder a la prestación aquellos adultos que necesiten ayuda económica para garantizar que los derechos de sus menores de edad, desde los 0 meses hasta los 18 años, se cumplan. Así, la asignación aplica para:

Trabajadoras en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras monotributistas.

Trabajadoras de temporada.

Trabajadoras rurales.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones. Monto de la AUH en enero 2026 Gracias a los ajustes de ANSES para enero 2026, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,47%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $125.518, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $408.705, la Asignación Familiar por Hijo a $62.765 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $204.361. Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos A diferencia de las asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no está sujeta a la fórmula de ajustes por movilidad, por lo que sus montos continuarán con un valor de: $52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos. Por lo tanto, si se combinan la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar, los montos mensuales a cobrar quedarían de la siguiente manera: 1 hijo: $100.414,40 (AUH) + $52.250 = $152.664,40.

2 hijos: $200.828,80 + $81.936 = $282.764,80.

3 hijos: $301.243,20 + $108.062 = $409.305,20. Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema: Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Temas ANSES