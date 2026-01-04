SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de enero 2026 - 11:00

Quiénes pueden acceder al pago de ANSES de $125.118 en enero 2026 y cuáles son los requisitos

El organismo anunció un nuevo aumento, que afectará a los primeros cobros de 2026, de este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial un nuevo incremento en las asignaciones familiares. 

Con referencia a la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial un nuevo incremento en las asignaciones familiares. El ajuste se trata de un aumento del 2,47%, y se aplica conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.

Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados. Es por eso que, durante el primer mes de 2026, hay uno de estos grupos que podrá acceder a un cobro de $125.118. Conocé acá de qué se trata.

Informate más
auh anses.webp

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) consta de una asignación que brinda ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad, para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como su educación y salud.

De esta manera, pueden acceder a la prestación aquellos adultos que necesiten ayuda económica para garantizar que los derechos de sus menores de edad, desde los 0 meses hasta los 18 años, se cumplan. Así, la asignación aplica para:

  • Trabajadoras en relación de dependencia.

  • Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

  • Trabajadoras monotributistas.

  • Trabajadoras de temporada.

  • Trabajadoras rurales.

  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

  • Titulares de jubilaciones y pensiones.

Monto de la AUH en enero 2026

Gracias a los ajustes de ANSES para enero 2026, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,47%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $125.518, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $408.705, la Asignación Familiar por Hijo a $62.765 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $204.361.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

A diferencia de las asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no está sujeta a la fórmula de ajustes por movilidad, por lo que sus montos continuarán con un valor de:

  • $52.250 por un hijo.

  • $81.936 por dos hijos.

  • $108.062 por tres o más hijos.

Por lo tanto, si se combinan la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar, los montos mensuales a cobrar quedarían de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $100.414,40 (AUH) + $52.250 = $152.664,40.

  • 2 hijos: $200.828,80 + $81.936 = $282.764,80.

  • 3 hijos: $301.243,20 + $108.062 = $409.305,20.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema:

Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 12 de enero

  • DNI terminados en 1: 13 de enero

  • DNI terminados en 2: 14 de enero

  • DNI terminados en 3: 15 de enero

  • DNI terminados en 4: 16 de enero

  • DNI terminados en 5: 19 de enero

  • DNI terminados en 6: 20 de enero

  • DNI terminados en 7: 21 de enero

  • DNI terminados en 8: 22 de enero

  • DNI terminados en 9: 23 de enero

