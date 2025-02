Córdoba: un turista murió ahogado y ya son nueve fallecidos en lo que va de la temporada

El joven había viajado desde Buenos Aires para vacacionar. Pudieron sacarlo del agua cuando ya no presentaba signos vitales.

Un joven de 24 años falleció por ahogamiento luego de no poder mantenerse a flote en el agua del Río Ceballos, en Córdoba . El turista oriundo de Buenos Aires que se encontraba vacacionando , se transformó en la novena víctima que muere ahogada en lo que va el verano.

Se trata de Lucas Iván Paz, quien ingresó a un río en las inmediaciones del camino P ozos Verdes en el barrio La Quebrada , para visitar una cascada junto a su hermana. Pero dentro del agua, comenzó a pedir auxilio luego de notar que no podía mantenerse a flote, aunque cuando consiguieron sacarlo ya no tenía signos vitales.

Las medidas más comunes que recomiendan los organismos de emergencia y autoridades locales tienen que ver con no habitar las zonas profundas, prestar atención en las corrientes y no nadar en áreas no habitadas.