Córdoba vibró con la segunda Noche de las Lecturas

La segunda edición de la Noche de las Lecturas contó con la adhesión de 200 instituciones culturales y educativas distribuidas en los 26 departamentos de provincia de Córdoba, quienes se sumaron como sedes de lectura.

Se trató de un despliegue de intervenciones y presentaciones de narradores, escritores y agentes de la lectura en todo el territorio cordobés en las que los autores pudieron compartir con los asistentes sus presentaciones y saberes en un entorno íntimo y relajado que permitió el ida y vuelta constante.

image.png

Además, el público estuvo invitado a tomar libros de una mesa de lectura y leerlos mientras se tomaba un té o a participar de postas de lecturas en distintos comercios de la localidad. También hubo talleres de memoria y estimulación cognitiva, rondas de cuentos, entre otros.

Docta literaria

En la ciudad de Córdoba se realizaron propuestas en todos los museos provinciales, en el Teatro Real, en el Teatro del Libertador, en la Biblioteca Córdoba como así también en el nuevo Centro Cultural Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía de la Universidad Nacional de Córdoba.

image.png

En la Legislatura de Córdoba se erigió un Domo Literario donde se desplegaron lecturas, actividades interactivas, sonoras y música desde las 11 a las 18 hs. como una antesala a la segunda edición de La Noche de las Lecturas 2024.

image.png

Uno de los relatos que aún queda resonando de la jornada que se vivió ayer, fue la lectura sobre “Felicidad” del escritor y periodista cordobés Daniel Salzano (Ed. Recovecos, 2024):

La primera vez que fui feliz / tenía siete meses / y una mujer / que no conozco / me pasaba el dedo por el filo de la cara / al mismo tiempo que me hablaba / No entendía lo que decía / pero la escuchaba / No era lo mismo que cuando me arrojaban / como una pelota / Estaba bien sujeto / Estaba bien querido / La felicidad olía a lejía / y a colonia de la Casa Gesell.

(…) La tercera fue la vez que vi de espaldas / a mi papá y a mi mamá / sentados / después de almorzar/ en la cocina / El llevaba puesto su famoso anillo de ferrocarrilero / y ella lo tenía de la mano / Las ollas / al fuego / murmuraban / La felicidad era tan fugaz / como las burbujas que subían y bajaban / a lo largo de un sifón / azul / de Egea y Sánchez.

A veces / en la Plaza España/ saco una moneda / la tiro para arriba / y digo si sale cara voy a ser feliz / pero la moneda no cae / borda el aire / rebota / se atasca/ se bifurca / y después corre / a lo largo de Chacabuco / Ustedes saben cómo es esa bajada / La felicidad es un racimo de palabras / y después se acaba.

Esta exitosa segunda edición de la Noche de las Lecturas fue organizada por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión de la Manzana Jesuítica en articulación con municipios, bibliotecas populares, universidades, instituciones y organizaciones culturales de toda la provincia.