Salir a comer, en cuenta regresiva: así planean reabrir restaurantes y confiterías en todo el país

A la espera del regreso de los clientes a las mesas, Ámbito accedió a los protocolos con recomendaciones y pautas elaborados para todo comercio de servicio gastronómico.

Protocolo Covid-19 para establecimientos gastronómicos a nivel Nación

Medidas de prevención

Colocar en lugares fácilmente visibles información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de Covid-19.

Distanciamiento social

Distancia mínima entre personas de 2 metros como ideal y de 1,5 metros como aceptable. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para el público que asista al establecimiento. En caso de que no pueda mantenerse distancia mínima de seguridad entre puestos de trabajo, considerar la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio) de fácil y frecuente limpieza.

Higiene de manos

Todas las personas que desarrollen tareas en los establecimientos, deberán realizar lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente. Cada local o establecimiento habilitado deberá contar con lugares adecuados para realizar un adecuado y frecuente lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y además deberán ponerse a disposición soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel).

Tapabocas

Los trabajadores deberán utilizar barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón en espacios laborales y áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni de higiene. Los clientes, por su parte, deberán usarlo durante su ingreso y permanencia. Los comensales podrán quitarse el tapabocas solamente para ingerir alimentos y/o bebidas.

cafe coronavirus El tapabocas podrá retirarse sólo al momento de comer o beber Pixabay

Desinfección de superficies y ventilación de ambientes

Realizar desinfección diaria de superficies. La frecuencia de desinfección debe ser adecuada al tránsito y la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. No se recomienda el uso de “cabinas desinfectantes” u otro tipo de dispositivos que impliquen el rociado de soluciones desinfectantes sobre las personas, este tipo de intervenciones no sólo no tienen utilidad demostrada en la prevención de la transmisión de virus respiratorios, sino que su uso puede asociarse a potenciales efectos nocivos.

Medidas para la detección y manejo de casos sospechosos y contactos estrechos

Desarrollar actividades de identificación de potenciales casos mediante la medición de temperatura corporal, fomentando el autorreporte y la realización de cuestionarios sencillos para la detección de posibles síntomas previo al ingreso al lugar de trabajo. Establecer medidas a adoptar en el local para aislar a una persona que manifieste síntomas de coronavirus, para lo cual se sugiere disponer una sala o zona en donde el posible positivo no tenga contacto con otras personas.

Atención al cliente

Se recomienda ofrecer servicio de reserva anticipada a fin de planificar la cantidad de comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo para cada reserva y cumplimiento del distanciamiento social.

Exhibir en un formato visible al ingreso al restaurante, una leyenda que advierta a los clientes el deber de no ingresar al establecimiento si cumple los criterios de caso sospechoso vigente. No deben ingresar al establecimiento quienes hayan regresado de un país considerado de riesgo en los últimos 14 días o hayan estado en contacto con algún infectado.

Señalizar la cantidad máxima de personas por área de servicio y controlar que no se supere la misma; brindar opciones de pago a través de medios digitales que eviten la manipulación de dinero; exhibir el menú en carteles, atriles o pizarras, dispuestos en el exterior y/o interior del local, o presentar la carta en formato digital o plastificada para facilitar su desinfección; evitar la colocación de manteles, utilizar individuales y retirarlos.

Espacios y mobiliario

Generar, en la medida de lo posible, un sólo sentido de circulación, disponiendo un área de ingreso y otra de egreso principal. Indicar la capacidad máxima de personas en las áreas de uso común No permitir el ingreso a áreas de juegos, en principio (esto podría variar según la fase de la pandemia). Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes.

Protocolo para la reapertura de locales gastronómicos en Ciudad

Si bien la gran mayoría de las medidas propuestas son iguales o similares a las del protocolo para Nación, éstas son algunas de las destacadas.

Recomendaciones para el personal

No se deberá usar maquillaje u otros productos cosméticos que puedan causar mayor sudoración en la cara o producir picazón.

No se permite el uso del celular en la zona de trabajo. Si, por extrema necesidad es usado, se debe proceder automáticamente a una nueva higiene de manos.

restaurante cerrado Actualmente los restaurantes sólo están habilitados para delivery o "take away" Pixabay

Recomendaciones sobre las instalaciones

Las mesas deberán ser máximo para cuatro personas.

No realizar degustación de alimentos.

Las piezas de pan y el hielo no deben tomarse con las manos. Deberán ser servidos en los recipientes correspondientes mediante el uso de pinzas de uso exclusivo para cada producto

Participaron en el armado del protocolo de Nación el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto con el Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la Asociación Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), y las provincias a través del Consejo Federal de Turismo.

El porteño, por su parte, fue realizado por la AHRCC, la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Afines de la República Argentina (APPYCE), la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA, la Cámara de Comidas Rápidas, los Bares Notables, la Asociación Panaderos de Capital Federal (APACA) y la Cámara de Franquicias.