Cortan ambas manos de la autopista Dellepiane por obras: a partir de cuándo y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









Los desvíos programados por AUSA, los trabajos de montaje en la traza y los detalles del proyecto para transformarla en la primera Autopista Parque.

El corte total durará 24 horas para permitir la colocación de estructuras de gran porte.

Este sábado 10 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, la autopista Dellepiane permanecerá cerrada en ambas manos durante 24 horas. La medida fue informada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA) para llevar a cabo el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Zinny, en el barrio de Parque Avellaneda.

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Durante la jornada, los operarios utilizarán dos grúas de gran porte para izar vigas de 25 metros de largo y 150 toneladas. Además, se aprovechará la interrupción del tránsito para demoler la vieja pasarela de la calle Albariño, que ya fue reemplazada por una estructura moderna, y montar las vigas de acceso al futuro parador Piedra Buena del Metrobús.

Cortes en Dellepiane por obras Para mitigar el impacto en la circulación de los cerca de 200 mil vehículos que transitan la zona diariamente, se dispusieron los siguientes desvíos e itinerarios alternativos:

Sentido al centro: El corte será entre Av. Argentina (Larrazábal) y Av. Lacarra. El tránsito será derivado a través de la colectora Sur

El corte será entre Av. Argentina (Larrazábal) y Av. Lacarra. El tránsito será derivado a través de la colectora Sur Sentido a provincia : La interrupción irá desde el enlace con la AU 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Los vehículos provenientes de la AU 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno, pudiendo continuar por Av. General Paz o AU Ricchieri

: La interrupción irá desde el enlace con la AU 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Los vehículos provenientes de la AU 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno, pudiendo continuar por Av. General Paz o AU Ricchieri Habilitación parcial: A partir de las 16:00 del sábado 10 se liberará el tramo sentido a provincia entre Av. Argentina y Piedra Buena para ingresar a la autopista, aunque se mantendrá el desvío en AU 25 de Mayo hacia Perito Moreno Autopista Dellepiane: nueva pasarela peatonal sobre Zinny Los trabajos se enmarcan en un plan que busca transformar a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto contempla el recambio de puentes peatonales por estructuras más anchas, altas y accesibles que eviten accidentes con camiones de gran porte y conecten con el futuro corredor del Metrobús.

La transformación integral incluye un carril exclusivo para colectivos en el centro de la traza con 6 paradores, un parque lineal de 4 kilómetros con áreas deportivas y bicisendas, la consolidación de nuevas colectoras y una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para evitar anegamientos en la zona sur.

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