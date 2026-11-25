Las compraventas aumentaron un 2,5% mensual en octubre, aunque retrocedieron un 3,4% interanual. Los departamentos usados y los PH lideran la demanda.

Buenos Aires mantiene un importante nivel de actividad inmobiliaria, con operaciones de compraventa que reflejan el movimiento del mercado porteño

Las escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires registraron una leve caída interanual en octubre, aunque el volumen de operaciones se mantuvo entre los más altos de las últimas décadas. Según el Colegio de Escribanos porteño, se realizaron 6.776 actos, un 3,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 7.018.

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Uno de los motores que sostiene estos números competitivos, aun con un pequeño descenso interanual, es la demanda de viviendas usadas y algunas unidades a estrenar. Con valores que se movieron por debajo del 3% anual en dólares , los departamentos y los PH lideran las operaciones de compraventa en CABA y mantienen un papel central en la actividad inmobiliaria porteña.

El dato tiene una lectura particular: octubre fue el quinto mejor de toda la serie histórica para ese mes. Así lo destacó Magdalena Tato , presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien consideró que el nivel de actividad merece una valoración positiva pese al retroceso interanual. Dijo: “Octubre marcó 6.776 escrituras de compraventa y es el quinto mejor octubre de toda la serie histórica y por eso creemos que es un dato para valorar, más allá que sea una leve baja interanual”.

2- 2025: 7.018 escrituras.

3- 2006: 6.930 escrituras.

4- 1998: 6.824 escrituras.

5- 2026: 6.776 escrituras.

6- 2005: 6.532 escrituras.

7- 2008: 6.503 escrituras.

En la comparación mensual, la actividad mostró una mejora del 2,5% frente a septiembre, cuando se habían contabilizado 6.612 escrituras. El monto total de las operaciones llegó a $1,2 billones, con un incremento interanual del 2,1%.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

El valor promedio de las transacciones fue de $177.217.307, equivalente a USD 114.658 según el tipo de cambio oficial promedio. Esto representó una suba del 5,8% en pesos y del 0,5% en dólares respecto de octubre del año pasado.

Casi 55.000 operaciones en diez meses

Entre enero y octubre se concretaron 54.971 compraventas en CABA. La cifra quedó un 2,8% por debajo de las 56.564 operaciones del mismo período de 2025. La diferencia, sin embargo, muestra que el mercado sostuvo un nivel de actividad elevado durante los primeros diez meses del año.

Tato también puso el foco en el acumulado y destacó que el volumen de compraventas se mantiene prácticamente en línea con el del año pasado. Señaló: “También es un buen dato que el acumulado de los 10 meses en compraventas sea prácticamente igual a 2025 con un 30 por ciento de hipotecas”.

El crecimiento de la actividad también se advierte al comparar con 2022, cuando el mercado todavía atravesaba un período de menor movimiento.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

En octubre de ese año se habían concretado apenas 2.974 escrituras, frente a las 6.776 de octubre de 2026: 3.802 operaciones más, un incremento del 128%. En el acumulado de los primeros diez meses, este año se realizaron 54.971 compraventas, contra 26.131 de igual período de 2022, más del doble.

Las hipotecas, todavía por debajo de 2025

El financiamiento bancario continúa como uno de los puntos más débiles del mercado. El informe del Colegio registró 1.208 escrituras con hipoteca en septiembre, un 19,5% menos que en el mismo mes de 2025.

En los primeros diez meses del año se acumularon 8.634 operaciones con crédito, frente a las 12.328 del mismo período del año pasado. La caída interanual alcanza así el 30%.

Pese al retroceso, Tato destacó que se hayan superado las 1.200 operaciones hipotecarias en septiembre. “Pese a que sea un descenso del 20% respecto a 2025, haber logrado más de 1.200 operaciones con crédito es un buen indicador”, afirmó.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

El comportamiento de las hipotecas resulta clave para la evolución del mercado, ya que el financiamiento amplía la cantidad de compradores que pueden acceder a una propiedad. La distancia respecto de los registros de 2025 muestra que todavía existe margen para recuperar ese canal.

Mercado en recomposición

El nivel de escrituras de octubre confirma que, el mercado inmobiliario porteño mantiene un volumen de operaciones competitivo. La demanda continúa activa, aunque con diferencias según la ubicación, el estado y el tipo de propiedad. En ese escenario, los valores y las posibilidades de negociación son factores centrales para concretar las compraventas.

Dotti Peñate, CEO de REMAX Argentina & Uruguay, explicó que el mercado inmobiliario atraviesa una etapa de recomposición, aunque con diferencias entre barrios y tipos de propiedades. “CABA tiene muchos barrios consolidados, pero todavía vemos recorrido en zonas como Saavedra y Colegiales”, señaló. También destacó que Recoleta, Barrio Norte y Palermo recuperan fuerza y mantienen una demanda sólida.

Sobre los distintos segmentos, consideró que las propiedades usadas ofrecen oportunidades frente a las unidades nuevas, cuyos valores están condicionados por los elevados costos de construcción. Amplió: “Para un comprador que busca maximizar la relación entre ubicación, metros cuadrados y precio, el usado puede ofrecer hoy oportunidades muy interesantes”.

Efecto crediticio

El repunte de las consultas por créditos hipotecarios (tras el fondeo del FGS de la ANSES y la baja de tasas por parte de los bancos) también comienza a reflejarse en el mercado. Sebastián Dbsie, de SD Propiedades, detectó un mayor interés por viviendas aptas para financiamiento, principalmente departamentos de dos, tres ambientes y PH. También señaló que los compradores buscan unidades con balcón, terrazas o espacios al aire libre.

“En las últimas semanas se observa un claro aumento de las consultas de compradores interesados en adquirir propiedades mediante créditos hipotecarios. La demanda recuperó niveles similares a los que se observaban antes de septiembre de 2025”, explicó.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

El corredor inmobiliario destacó además el mayor protagonismo de los bancos privados, que ganaron terreno frente al Banco Nación por la agilidad en la gestión. Según indicó, los vendedores ya no aceptan esperar más de dos meses para cerrar una operación, mientras que el Nación puede demorar hasta cuatro meses por el volumen de solicitudes.

Para 2027, Dbsie proyectó una demanda sostenida, aunque advirtió que el contexto electoral podría influir en el ritmo de las compraventas. Sobre las oportunidades actuales, destacó el atractivo de los departamentos usados y ejemplicó: “Hoy, por ejemplo, es posible comprar un departamento de un ambiente en Almagro por u$s40.000, destinando apenas u$s10.000 de capital propio si se recurre a un crédito hipotecario”.

Qué viene

Respecto de los próximos meses, Peñate anticipó una evolución moderada y dispar de los precios: “Las que tengan buena ubicación, una relación precio-calidad competitiva y características alineadas con la demanda van a tener mejores posibilidades de apreciación”.

También destacó que existe demanda, y se espera que el crédito hipotecario vuelva a ganar participación respecto del semestre anterior.

Para quienes tienen dólares y evalúan comprar, recomendó analizar cada oportunidad en función del producto, la ubicación y el precio, en lugar de esperar una eventual baja generalizada. Cerró: “Si aparece una propiedad bien ubicada, con buenas características y un precio de cierre razonable, puede ser una muy buena oportunidad, sin dudas”.