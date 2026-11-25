Nuevo mapa de Caballito: los cambios en las calles a partir de hoy que los vecinos de CABA tienen que conocer + Agregar ámbito en









Desde este miércoles 25 de noviembre rigen nuevos sentidos de circulación en las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón.

La llegada del Trambus impulsa la segunda etapa de readecuación del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

El tránsito en el barrio porteño de Caballito experimenta fuertes cambios a partir de este miércoles 25 de noviembre. Con el objetivo de preparar la traza para la futura circulación del TramBus, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires implementaron la segunda etapa del reordenamiento vial en la zona.

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La medida alcanza a arterias troncales como Acoyte y Honorio Pueyrredón, además de calles internas y pasajes aledaños. El nuevo esquema busca distribuir los recorridos según su procedencia, evitar la concentración de vehículos en una sola avenida y agilizar los tiempos de viaje.

Caballito: cambio de sentido en varias calles Las modificaciones principales rigen desde este miércoles 25 de noviembre en distintos tramos de Caballito y el límite con Villa Crespo, alterando la orientación histórica de las siguientes calles:

Av. Honorio Pueyrredón : Pasa a tener sentido único hacia el sur en el tramo comprendido entre Av. Ángel Gallardo y Neuquén.

: Pasa a tener sentido único hacia el sur en el tramo comprendido entre Av. Ángel Gallardo y Neuquén. Calle de convivencia Dr. Honorio Pueyrredón (Parque lineal) : Cambia a sentido único hacia el sur entre Av. Avellaneda y Neuquén.

: Cambia a sentido único hacia el sur entre Av. Avellaneda y Neuquén. Av. Acoyte : Adopta sentido único hacia el norte en el sector que va desde Neuquén hasta Av. Díaz Vélez.

: Adopta sentido único hacia el norte en el sector que va desde Neuquén hasta Av. Díaz Vélez. Juan B. Ambrosetti : Pasa a ser mano única hacia el sur en el tramo entre Jauretche y Av. Rivadavia.

: Pasa a ser mano única hacia el sur en el tramo entre Jauretche y Av. Rivadavia. Felipe Vallese : Se transforma en una arteria de doble mano de circulación entre Av. Acoyte y Ambrosetti.

: Se transforma en una arteria de doble mano de circulación entre Av. Acoyte y Ambrosetti. Pasaje Florencio Balcarce: Cambia a sentido único hacia el norte en el trayecto comprendido entre Yerbal y Av. Rivadavia.

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