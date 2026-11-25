Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal incorporarán alrededor de 20.000 m2 de superficie verde. Los especialistas analizan el potencial inmobiliario de las zonas cercanas a las obras.

Una mirada al mapa urbano de Buenos Aires: los nuevos espacios verdes y su posible impacto en el valor de las propiedades

La Ciudad de Buenos Aires avanza con tres proyectos que permitirán recuperar terrenos ferroviarios y predios en desuso para sumar nuevos espacios verdes en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal. En conjunto, las obras incorporarán alrededor de 20.000 m2 de parques y plazas, con áreas de recreación, arbolado, senderos peatonales y equipamiento urbano.

Tal como informó Ámbito , las intervenciones también abren una pregunta para el mercado inmobiliario: qué impacto puede tener la transformación del espacio público sobre el atractivo residencial y el valor de las propiedades cercanas. La incorporación de parques puede convertirse en un diferencial para quienes buscan vivienda, aunque todavía no existen datos que permitan establecer cuánto incidirá en los precios.

En San Cristóbal, la nueva plaza recuperará un predio que durante décadas tuvo usos ferroviarios y funcionó como depósito. Para Edgardo Turale , abogado y corredor inmobiliario de Rex Propiedades, se trata de una intervención relevante para un barrio con escasez histórica de espacios verdes: “La creación de un espacio verde de esas dimensiones es una intervención urbana grande para un barrio con escasez histórica de parques”.

En Villa Urquiza, el Parque Ferroviario se desarrollará en el predio comprendido entre las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte. Tendrá 5.920 m2 de superficie verde, dentro de una intervención total de más de 9.700 m2. El proyecto incluye árboles, sectores culturales y recreativos, mobiliario urbano, obras de drenaje y 38 farolas peatonales. La finalización está prevista para mediados de 2027.

En Colegiales, la nueva plaza se construye en la esquina de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al Mercado de Pulgas y cerca del límite con Palermo. Tendrá 2.101 m2, con unos 50 árboles, luminarias LED y pérgolas. También sumará senderos accesibles y mejoras en las veredas para conectar el espacio con el Mercado de Pulgas y las plazas Mafalda y Clemente. Su inauguración está prevista para las próximas semanas.

Villa Urquiza–Parque Ferroviario: El predio actual y el proyecto que transformará el corredor ferroviario en un nuevo espacio verde. Estará ubicado entre las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, junto a las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas

El tercer proyecto estará en San Cristóbal, en la manzana delimitada por Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución. Allí funcionó desde 1904 una estación de tranvías y, más tarde, una terminal de trolebuses que operó hasta 1966. La intervención incorporará 11.470 m2 verdes, dentro de una superficie total de 13.550 m2.

Habrá sectores de césped, juegos infantiles con pisos de caucho, cancha deportiva, espacio de calistenia, postas aeróbicas y un área cultural semicubierta. También se plantarán unos 70 árboles y se conservará el edificio ferroviario de ladrillo sobre Alberti. La obra concluiría durante el segundo semestre de 2027.

San Cristóbal: cuánto cuestan los departamentos

Germán Pérez Salas, corredor y director de la Carrera de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), destacó que el nuevo espacio verde puede modificar el perfil de la zona. Desde Rex Propiedades explicaron que la plaza “aporta atractivo residencial en un sector con predominio del rubro comercial de equipamiento gastronómico”.

Los valores actuales muestran que San Cristóbal todavía ofrece precios inferiores a los de otros barrios porteños. Un departamento usado de dos ambientes cotiza en torno de los u$s1.800 por m2. Para una unidad de 45 m2, eso representa unos u$s81.000. En las propiedades a estrenar, el valor asciende a u$s2.400 por m2, equivalente a unos u$s108.000 para la misma superficie.

En los departamentos usados de tres ambientes, el precio de referencia se ubica en u$s1.640 por m2. Una unidad de 65 m2 ronda los u$s107.000.

El perfil de los compradores incluye personas que buscan su primera vivienda, parejas jóvenes, familias e inversores interesados en la renta tradicional. Pérez Salas consideró que la incorporación de una plaza puede ampliar el interés de las familias por el barrio.

En alquileres, un departamento de dos ambientes y 40 m2 se ofrece desde $750.000 mensuales, sin expensas. Para una unidad de tres ambientes y 70 m2, el valor puede llegar a $1.000.000.

San Cristóbal–Nueva plaza: El predio actual y la propuesta para convertirlo en un espacio verde con árboles, senderos y sectores de recreación. Está ubicado en la manzana delimitada por Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución

Turale también se refirió a las condiciones necesarias para que la intervención tenga un efecto duradero. “Para consolidar su potencial será fundamental el mantenimiento sostenido, la iluminación y la seguridad”, fue la recomendación de la inmobiliaria.

Aclaró que no cuenta con métricas para calcular una diferencia de precio específica entre las propiedades cercanas a la plaza y las ubicadas a mayor distancia. "La proximidad al espacio verde podría dinamizar la demanda y los valores a mediano plazo, especialmente en las unidades con vistas abiertas, pero todavía resulta prematuro estimar un porcentaje de valorización", amplió Turale.

Cuánto cuestan los alquileres

De acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), estos son los valores promedio de publicación para departamentos usados (en base a datos de Argenprop), sin expensas:

- Villa Urquiza: un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $855.300 mensuales. Para uno de tres ambientes, el valor asciende a $1.461.209.

- Colegiales: alquilar un dos ambientes cuesta alrededor de $883.983 por mes, mientras que una unidad de tres ambientes alcanza los $1.334.218.

- San Cristóbal: los departamentos de dos ambientes promedian $756.573 mensuales. Para los de tres ambientes, el valor medio es de $1.053.075.

Villa Urquiza y Colegiales: cuánto vale vivir cerca de los nuevos espacios verdes

Mario Gómez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios, analizó el posible impacto de las obras en Villa Urquiza y Colegiales. La recuperación de predios ferroviarios y de una playa de estacionamiento permitirá mejorar sectores que durante años tuvieron usos que no contribuían al atractivo residencial.

En Colegiales, además de la construcción de la plaza, se concretó el retiro de 17 coches y una locomotora que estaban en la playa ferroviaria y fueron subastados como chatarra. La limpieza del predio respondía a un reclamo histórico de los vecinos.

Gómez consideró que la mejora del entorno puede beneficiar progresivamente a las propiedades próximas, sobre todo a las que tienen vistas directas o se encuentran a pocas cuadras del nuevo espacio público.

En Villa Urquiza, los departamentos usados de dos ambientes cotizan entre u$s2.800 y u$s2.900 por m2, mientras que los a estrenar se ubican entre u$s3.200 y u$s3.300. Para las unidades usadas de tres ambientes, el rango va de u$s2.600 a u$s2.700 por m2; las nuevas mantienen valores de entre u$s3.200 y u$s3.300.

En Colegiales, los departamentos usados de dos ambientes se ofrecen entre u$s2.750 y u$s2.850 por m2, y los a estrenar, entre u$s3.650 y u$s3.750. En las unidades usadas de tres ambientes, los valores oscilan entre u$s2.700 y u$s2.800 por m2. Las nuevas se ubican entre u$s3.650 y u$s3.750 por m2.

El relevamiento de Le Bleu muestra dos mercados con características diferentes. Villa Urquiza aparece como una alternativa por su relación entre precio, superficie y potencial de crecimiento. Colegiales, en cambio, cuenta con un posicionamiento más consolidado y una prima de valor vinculada con su ubicación y sus características urbanas.

Qué buscan los compradores y dónde pueden aparecer nuevos desarrollos

En ambos barrios conviven compradores que buscan una vivienda para uso propio e inversores interesados en obtener una renta. La conectividad, los servicios cercanos y la posibilidad de acceder a espacios exteriores aparecen entre los atributos valorados.

Colegiales–Plaza: El espacio en obra y el render del futuro espacio verde, que sumará árboles, senderos y áreas de descanso. Se construye en la esquina de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al Mercado de Pulgas.

Gómez precisó que, en un relevamiento reciente de Colegiales, entre seis y siete de cada diez compradores consultados buscaban mudarse al barrio. El dato refleja el peso de la demanda de usuarios finales, más allá del interés de quienes evalúan una propiedad como inversión.

En cuanto a las oportunidades para nuevos desarrollos, el director de Le Bleu advirtió que no existen grandes extensiones de tierra libre en ninguno de los dos barrios. Buena parte de los proyectos posibles surge de la sustitución de construcciones existentes, la compra de casas antiguas y la unificación de lotes.

La incorporación de espacios verdes puede sumar un atributo a la oferta inmobiliaria de estas zonas, aunque su efecto sobre los precios dependerá de la calidad de las obras, el mantenimiento y la demanda que logren atraer.

En San Cristóbal, Pérez Salas destacó que la obra pública puede funcionar como impulso para la actividad privada y abrir oportunidades para edificios de escala media, con departamentos de dos y tres ambientes, balcones y expensas razonables.

Para Gómez, la recuperación de estos predios representa una oportunidad para mejorar el entorno urbano y reforzar el atractivo de las propiedades cercanas. La consolidación de esos cambios, cerró, "dependerá de que los nuevos espacios públicos se integren a la vida cotidiana de cada zona".