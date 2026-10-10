Cortes en la autopista Dellepiane y trenes afectados: cómo estará el tránsito en CABA durante el fin de semana largo

La zona porteña será el escenario de una carrera este fin de semana. Mientras, existen obras en autopistas y cambios en el servicio de trenes que se deben considerar.

El gobierno de la Ciudad despliega operativos que afectan la circulación vehicular por el montaje de una nueva pasarela peatonal y una carrera ciclista.

El mes de octubre tiene un fin de semana largo desde este viernes y hasta el lunes 12 por conmemoración del Día de Respeto a la Diversidad Cultural . En ese sentido, existe una guía de pasos a seguir para quienes quieran pasear por la Ciudad de Buenos Aires y evitar complicaciones para circular, en el medio de obras y eventos organizados en la zona porteña.

El tren Mitre cuenta en esta ocasión con sus ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre interrumpidos hasta pasado mañana inclusive por obras de infraestructura en la zona de vías .

A su vez, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires despliega operativos que afectan la circulación vehicular por el montaje de una nueva pasarela peatonal sobre la autopista Dellepiane y por el Gran Fondo Argentina , una competencia de ciclismo para este domingo 11 de octubre.

Trenes Argentinos informó que, en el caso del Mitre, se trabaja en reemplazar el puente ferroviario sobre la avenida Luis María Campos , entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza , correspondientes a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que tienen de cabecera a la estación Retiro .

Además de esta interrupción, las obras afectan la circulación vehicular en el entorno de Las Cañitas y Palermo . Según informaron las autoridades, hasta las 23.59 del lunes 12 de octubre estarán cerrados distintos accesos en esa zona del puente ferroviario. Los cortes alcanzan:

La avenida Luis María Campos entre Santa Fe y Dorrego;

Dorrego entre Huergo y Luis María Campos;

Ravignani entre Luis María Campos y Santa Fe, y Ancón y Ravignani;

Por estos cortes, las líneas 15, 29, 55, 59, 60 y 118 son desviadas por la avenida Luis María Campos, Teniente Benjamín Matienzo, Avenida del Libertador, Fray Justo Santa María de Oro y avenida Santa Fe.

En sentido norte, esas mismas líneas circulan por las avenidas Santa Fe, Intendente Bullrich, Del Libertador y Dorrego, Huergo, Clay y avenida Luis María Campos hasta retomar sus recorridos habituales.

En tanto, Autopistas Urbanas (AUSA) trabaja en la instalación de pilotes en la zona de vías para la futura construcción del paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, en Villa Urquiza. Esos trabajos se desarrollan entre las estaciones Drago y Urquiza del ramal José León Suárez del Mitre.

Desde Trenes Argentinos aclararon que el cronograma puede modificarse ante clima desfavorable. Por esa razón, recomiendan a los usuarios consultar las novedades operativas en la aplicación de la empresa o por los canales de información habituales antes de iniciar sus desplazamientos.

Desde Trenes Argentinos aclararon que el cronograma puede modificarse ante clima desfavorable. GCBA

Qué pasa con la Autopista Dellepiane y la carrera de ciclismo

Una de las interrupciones de tránsito más significativas será en la autopista Dellepiane. Entre las 7 de este sábado y las 7 del domingo estará totalmente cerrada para montar la nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny. Será una interrupción de ambas manos y hacia el centro porteño, el corte abarcará las avenidas Argentina y Lacarra. En sentido al conurbano, se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena.

El tránsito es desviado por colectoras y otras rutas alternativas. Quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo deberán usar principalmente la autopista Perito Moreno, aunque también podrán optar por la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

Por último, se suman las restricciones de la cuarta edición del Gran Fondo Argentina, que reunirá a más de 3500 participantes. La prueba se disputará este domingo 11 de octubre y tendrá dos recorridos: uno de 46 kilómetros y otro de 129. La largada está prevista para las 6 en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra. Será además el punto de llegada.

El circuito atravesará algunos de los principales corredores de circulación, entre ellos las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones, el Paseo del Bajo, 9 de Julio sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. En este caso, habrá cortes temporales y restricciones de tránsito que levantarán de forma progresiva a medida que avance la competencia.