Feriado por el Día de la Raza: cómo funcionará el transporte público y los bancos el próximo lunes 12 de octubre

Ante un nuevo fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA contarán con cronogramas especiales de atención y esquemas reducidos en los servicios de transporte.

El transporte y la atención en sucursales bancarias tendrán horarios especiales durante este lunes.

Este fin de semana largo traerá cambios importantes en la rutina de quienes se muevan por la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Para asegurar la conectividad básica y adaptar la atención a la demanda de un feriado , las distintas dependencias y empresas de transporte definieron esquemas especiales de funcionamiento para este lunes 12 de octubre .

Así, tanto los bancos como los colectivos, los subtes y los trenes modificarán sus cronogramas habituales de fin de semana. La medida impactará de forma directa en las rutinas de viaje y en la realización de trámites presenciales para millones.

La conmemoración evoca el 12 de octubre de 1492 , fecha en que la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegó a las costas de la isla Guanahaní . El acontecimiento inició el contacto entre el continente europeo y el americano, transformando las dinámicas culturales, lingüísticas y políticas de ambos hemisferios.

En Argentina, la jornada fue declarada fiesta nacional en 1917 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, tras una iniciativa impulsada en 1913 por la Unión Ibero-Americana para afianzar los lazos entre España y las naciones hispanoamericanas.

La denominación del feriado atravesó varias transformaciones a lo largo de los años. En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se pasó a llamar Día del Respeto a la Diversidad Cultural mediante el Decreto 1584/2010.

Sin embargo, desde 2025, la gestión de Javier Milei resolvió retomar el uso de la denominación histórica Día de la Raza en los documentos del calendario oficial.

Cómo funcionarán los bancos y otros servicios

Por tratarse de un feriado nacional, las entidades financieras de todo el país no abrirán sus puertas ni prestarán atención presencial durante el lunes 12 de octubre. Siguiendo el esquema del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la actividad regular en las sucursales se tomará una pausa durante los tres días del descanso y se retomará el martes 13 de octubre en los horarios habituales.

De todas formas, las operaciones digitales y el retiro de dinero van a seguir funcionando con normalidad. Quienes necesiten hacer gestiones o pagos van a poder utilizar las siguientes herramientas:

Cajeros automáticos : Extracción de efectivo, depósitos y consulta de saldos en las distintas redes

: Extracción de efectivo, depósitos y consulta de saldos en las distintas redes Home Banking : Transferencias, pago de servicios e impuestos desde la computadora

: Transferencias, pago de servicios e impuestos desde la computadora Aplicaciones móviles: Pagos con código QR, billeteras virtuales y transferencias inmediatas

Transporte público: cronograma de feriados

En cuanto a la movilidad en el AMBA, el servicio colectivo de pasajeros operará bajo el esquema clásico de domingos y feriados. Esto significa que circularán con menor frecuencia y con mayor tiempo de espera entre unidades.

En el caso del subte y el premetro, la red comenzará a funcionar un poco más tarde de lo habitual y terminará su recorrido según los horarios fijados para días festivos.

El cuadro más complejo se dará en la red ferroviaria, ya que la línea Sarmiento estará completamente paralizada desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive. Esta interrupción total de cuatro días responde a una serie de obras urgentes enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria.

Sin formaciones en los tramos diésel ni en el recorrido Once-Moreno, los usuarios van a tener que apelar a alternativas para viajar tanto en el fin de semana como el martes laboral: