J Balvin tiene coronavirus: "Piensas que no te va a tocar y me tocó bien duro"

"Me siento muy agradecido. En este momento estoy apenas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles y muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro", reconoció el cantante desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín.

"Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. Aunque hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es bien peligroso", aseguró el artista.

Los Premios Juventud 2020 fueron entregados por la cadena Univisión en el Hard Rock Live situado en el Hard Rock Seminole Hotel, en la ciudad de Hollywood, a unos 20 kilómetros de Miami.