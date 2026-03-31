Habló la madre del adolescente que disparó en la escuela de Santa Fe: "Dijeron muchas mentiras"

Un menor de 13 años falleció en el acto, mientras que otros tres estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de San Cristóbal.

“Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras”, expresó la madre del atacante.

Tras la tragedia escolar en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe , que dejó a un alumno de 13 años muerto y al menos tres heridos, habló Mabel, la madre del agresor de 15 años. La mujer comunicó a través de WhatsApp: “Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras”.

Esto surge tras los testimonios de varios vecinos, quienes señalaron la existencia de fuertes conflictos familiares y mencionaron, específicamente, la mala relación que el adolescente mantenía con la pareja actual de su madre o el posible sufrimiento de bullying .

En medio de la conmoción que atraviesa la ciudad, el fiscal regional Carlos Vottero explicó que el hecho no ocurrió en un único punto , sino que se desarrolló en distintos sectores del establecimiento y a lo largo de varios segundos.

En las próximas horas, la investigación sumará dos elementos determinantes: el resultado de la autopsia del alumno fallecido y la ronda de testimonios a docentes, alumnos y personal escolar . Ambas diligencias buscan reconstruir con mayor precisión la secuencia del ataque.

El joven atacante fue trasladado horas después a un centro especializado para menores en conflicto con la ley, donde permanece bajo supervisión. En una audiencia reciente se resolvió que continúe alojado allí hasta la audiencia de atribución de cargos prevista para el viernes.

Vottero explicó que, al tratarse de un menor no punible, el proceso no contempla sanciones penales tradicionales, sino medidas de protección para todas las partes involucradas. En ese sentido, anticipó que la fiscalía buscará evitar que el adolescente regrese a San Cristóbal.

Además, aunque recientemente se aprobó una ley que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, la norma entrará en vigencia recién en septiembre, por lo que no se aplicará en este caso.

Por su parte, la agresión dejó un alumno de 13 años muerto y ocho heridos, dos de gravedad. Uno de ellos fue trasladado en “código rojo” al Hospital de Rafaela con perdigones alojados en la cara y el cuello. Los estudiantes permanecen bajo contención psicológica, y las familias reciben acompañamiento para sobrellevar la conmoción.

Seis pacientes con heridas superficiales recibieron atención médica en el hospital local de San Cristóbal y fueron dados de alta a las pocas horas, tras constatarse que su estado de salud era óptimo