El Ministerio de Capital Humano lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano con hasta 36.000 cupos

El beneficio será de $81.685 mensuales y la inscripción cierra el 3 de abril para nuevos postulantes.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano oficializó la apertura de la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano , con un cupo máximo de 36.000 becas destinadas a estudiantes de carreras consideradas clave para el desarrollo productivo.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 159/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial , donde se aprobaron las bases, condiciones y plazos del programa.

Según la normativa, el monto mensual de la beca será de $81.685 , y estará dirigida a jóvenes de bajos ingresos que cursen carreras universitarias o tecnicaturas estratégicas .

El esquema busca incentivar el acceso, la permanencia y la finalización de estudios superiores , especialmente en áreas vinculadas al desarrollo económico y tecnológico del país.

Entre los principales puntos, se estableció que la inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo para renovaciones y hasta el 3 de abril para nuevos aspirantes , con posibilidad de prórroga para estos últimos casos.

El programa depende de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que tendrá a su cargo la gestión operativa, administrativa y el seguimiento de los beneficiarios.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, las becas están orientadas a estudiantes de universidades públicas en áreas estratégicas como energía, minería, logística, tecnología, agroindustria y ciencias básicas, entre otras .

Además, el beneficio apunta a promover la equidad en el acceso a la educación superior, priorizando a estudiantes provenientes de hogares con menores ingresos.

La resolución también actualiza la nómina de carreras e instituciones incluidas en el programa, en línea con los cambios en la oferta académica de las universidades.

Con esta decisión, el Ministerio de Capital Humano avanza en la implementación de una nueva edición de uno de los principales programas de asistencia económica para estudiantes universitarios.