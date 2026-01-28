Llega el recambio de febrero y Prefectura Naval Argentina dio recomendaciones para nadar en el mar

Las autoridades insisten en usar playas con guardavidas, chalecos salvavidas en embarcaciones y respetar las señalizaciones para evitar accidentes.

Usar kayaks, tablas y motos de agua en el mar requiere tomar medidas de seguridad y respetar las zonas habilitadas.

Con el recambio turístico de febrero y el aumento de visitantes en la Costa Atlántica , Prefectura Naval Argentina emitió nuevas recomendaciones orientadas a reforzar la seguridad en el mar y en las actividades recreativas náuticas.

Las indicaciones abarcan desde el uso de playas habilitadas y cuidados generales al nadar, hasta la correcta utilización de embarcaciones deportivas , motos de agua y elementos como kayaks, canoas, botes a remo o tablas de surf.

Además, insisten en la importancia de respetar la señalización , atender las recomendaciones del personal de seguridad y no subestimar las propias capacidades físicas para prevenir accidentes. A continuación, conocé los detalles.

Prefectura recordó que los bañistas deben concurrir exclusivamente a playas habilitadas por las autoridades municipales, donde se encuentran activos los puestos de guardavidas , generalmente entre las 9 y las 20 horas. En estas zonas se garantiza la asistencia en caso de emergencias.

Se recomienda prestar atención a la señalización y advertencias sobre el estado del mar, evitando ingresar al agua cuando hay condiciones desfavorables como oleaje intenso, corrientes fuertes o cambios bruscos del clima.

Además, se aconseja extremar precauciones durante las horas de máxima exposición solar, hidratarse correctamente y seguir siempre las instrucciones del personal de seguridad en playa.

Otro aspecto clave es no sobrestimar las propias habilidades: el exceso de confianza en nadar largas distancias o enfrentar corrientes puede derivar en accidentes graves. La responsabilidad individual y el respeto por las normas establecidas son esenciales para prevenir incidentes y garantizar unas buenas vacaciones.

MAR DEL PLATA VERANO NA

Manejo de embarcaciones deportivas y motos de agua

Quienes utilicen embarcaciones deportivas o motos de agua deben cumplir con todos los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente, incluyendo el uso obligatorio de chaleco salvavidas. Estas actividades solo pueden realizarse en zonas habilitadas, y está prohibida la conducción por personas menores de 18 años.

Prefectura recomienda verificar las condiciones meteorológicas antes de salir, evitando navegar con visibilidad reducida, en condiciones de viento o lluvia intensa. También tienen que mantener una distancia prudente respecto de otros bañistas para minimizar el riesgo de colisiones.

moto de agua

Lo que se puede y no se debe hacer con Kayaks, canoas, botes y tablas en el mar

Para la práctica de deportes como kayak, canotaje, botes a remo, windsurf, surf o paddleboard, las autoridades recuerdan que el uso de chaleco salvavidas y equipamiento adecuado es obligatorio. Se recomienda verificar previamente las condiciones del mar y no alejarse de la costa si el clima es desfavorable, evitando además la navegación nocturna.

surf

A su vez, aconsejan no ingresar al agua sin supervisión y respetar las zonas delimitadas para cada tipo de actividad. Los usuarios deben evaluar sus capacidades físicas y mantener siempre contacto visual con la tierra firme.