Cómo impactará en el tránsito la construcción del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Las obras nocturnas minimizan disrupciones diurnas, pero prometen reducir congestiones a largo plazo en esta clave ruta del AMBA.

El cuarto carril de la Autopista Buenos Aires La Plata permitirá evitar congestión en horas pico.

La reciente iniciación de las obras para agregar un cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata, anunciada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires a través de AUBASA, representa un avance significativo en la infraestructura vial de la región.

Sin embargo, este proyecto no solo implica mejoras a largo plazo, sino también consideraciones inmediatas sobre cómo afectará el flujo vehicular durante su ejecución y una vez finalizado. A continuación, detallamos los impactos en el tránsito, basados en los planes oficiales y las estrategias implementadas para minimizar disrupciones.

Obras autopista Las interrupciones que habrá en la Autopista Buenos Aires La Plata, durante el horario nocturno Las obras se concentran en el tramo hacia La Plata, donde se añadirá el nuevo carril junto con la repavimentación de los tres existentes. Para evitar congestiones en horas pico, las intervenciones se realizan exclusivamente de lunes a viernes, entre las 20:00 y las 06:00 horas.

Esta programación nocturna busca preservar el normal funcionamiento diurno de la autopista, que es una arteria clave para millones de usuarios que conectan la Capital Federal con La Plata y localidades intermedias como Berazategui y Quilmes.

Posibles efectos en el tránsito nocturno : Aunque el impacto diurno es mínimo, los conductores que viajen de noche podrían enfrentar reducciones temporales de carriles o desvíos localizados. Se recomienda precaución, ya que habrá maquinaria en operación y señalización provisional. AUBASA ha enfatizado que no se prevén cierres totales , pero el flujo podría ralentizarse en zonas específicas, potencialmente aumentando los tiempos de viaje en un 10-20% durante esas horas, dependiendo del avance de las obras.

Medidas de mitigación : La entidad supervisora, bajo la dirección del gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis, ha implementado un plan de señalización y demarcación horizontal para guiar a los vehículos . Además, se insta a los usuarios a consultar actualizaciones en tiempo real a través de apps de navegación o el sitio web de AUBASA, evitando así sorpresas innecesarias. Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores, pero se aconseja a transportistas y commuters nocturnos optar por rutas alternativas como la Ruta Provincial 2 en caso de congestión.

Kicillof autopista Beneficios a largo plazo: mejora en la fluidez y seguridad vial Una vez completada la expansión —que forma parte del programa de obras 2024-2027 de AUBASA, con una inversión superior a los 348.000 millones de pesos—, la autopista contará con cuatro carriles en dirección a La Plata, con planes posteriores para replicarlo en el sentido opuesto. Esto transformará radicalmente el tránsito en uno de los corredores más congestionados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Reducción de Congestiones : Actualmente, la autopista experimenta embotellamientos frecuentes durante horas pico, con demoras que pueden superar los 30 minutos en tramos clave. Con el cuarto carril, se espera una mejora en el flujo vehicular de hasta un 30%, acortando tiempos de viaje y aliviando la presión en accesos como el Puente Pueyrredón o la conexión con la Ruta 1.

Aumento en la Seguridad y Eficiencia : La repavimentación y la nueva capa asfáltica no solo extenderán la vida útil de la vía, sino que también reducirán accidentes relacionados con el deterioro del pavimento. Para los usuarios habituales, esto significa viajes más predecibles y seguros, beneficiando a commuters, turistas y el transporte de carga que une puertos y centros logísticos.

Impacto Regional: En localidades como Merlo y otras del conurbano bonaerense, donde muchos residentes dependen de esta ruta para acceder a La Plata o al sur, la finalización podría descongestionar vías secundarias sobrecargadas. A mediano plazo, se anticipa una disminución en el uso de combustibles y emisiones por menor tiempo en atascos, contribuyendo a una movilidad más sostenible.