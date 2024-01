Crimen de Tomás Tello: el último detenido niega haber participado del ataque

Cejas está acusado de ser "partícipe necesario " del homicidio de Tello pero, en declaraciones con el canal de noticias TN, el hombre aseguró que él no tuvo nada que ver con el ataque y afirmó que era amigo del joven . "No sé por qué estoy detenido, yo no tuve nada que ver", expresó.

Luego de ello, Cejas agregó: "Él vino con otro pibe amigo de él a saludarnos como siempre. Con Tomi salíamos a la joda, pero se empezaron a pelear. Se ve que se tenían bronca, empiezan todos a los botellazos".

Además, el detenido indicó que no estaba frente a la casa en la que Tello fue apuñalado en el pecho y que se encontraba con varios amigos de la víctima cuando sucedieron los hechos. "Estoy seguro que no hice nada", concluyó.

Cejas se negó a declarar el pasado martes ante el fiscal de Mar de Ajó Pablo Gamaleri, quien ayer afirmó en una conferencia de prensa que la principal hipótesis radica en que Damián Kopelián (21) fue el autor material del crimen.

La situación de los otros detenidos

Mientras tanto, Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29) fueron señalados como coautores del hecho.

En tanto, el fiscal afirmó que se presume que los "partícipes necesarios" del homicidio fueron -Avedis Kopelián (57) y Aram Kopelián (27), padre y hermano de "El Kope", Darío Espinosa (33) y Cejas.

Para Gamaleri, Tello fue atacado a las 7:10 del 1 de enero en la zona de playas de Costanera y calle 38, por "El Kope" y por al menos otros tres hombres, identificados como Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores.

Según la causa, los acusados actuaron luego de "urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte" a la víctima, y contaron para ello "con la colaboración" de otros tres hombres, entre ellos el padre del principal acusado, Avedis Kopelián (57), y el hermano Aram (27), y Darío Espinosa (33).

Según la fiscalía, el ataque se originó por "una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023" y los acusados "increparon" a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como "párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano" y "mirá cómo te regalás"

De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió "un arma blanca" y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100.

"Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo", describió el fiscal.

De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello "una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca".

TOMAS TELLO.mp4 Por el crimen de Tomás hay diez detenidos.

El testimonio de un amigo de Cejas sobre su participación en el crimen de Tomás

En el mismo sentido, se expresó ayer ante la prensa un joven llamado Nahuel que dijo ser amigo de Cejas y haber sido testigo del crimen, por lo que declaró en la causa de manera "informativa".

"Estoy dispuesto a declarar, para sacar ahí a mi amigo que es inocente, él no hacía nada, solo se estaba abriendo nomás, para que no le peguen más y eso", dijo en referencia a Cejas. Además, sobre el ataque, expresó "Tomás no gritaba, si no podía hacer nada, intenté ayudarlo", tras lo cual aseguró que vio "cuando le daban la puñalada en el pecho".