Cuándo es el feriado por Carnaval 2026 y en qué lugares de Argentina se festeja

Un fin de semana para descansar y bailar al ritmo de los Carnavales

Mediados de febrero se convierte en una de las primeras grandes pausas del año laboral en Argentina gracias al feriado por Carnaval , una celebración con raíces católicas que antecede a la Cuaresma y que cada año muda de fecha según el calendario litúrgico. Para 2026, el descanso largo tendrá lugar en una franja ideal para viajes y escapadas antes de que se imponga la rutina del año .

Más allá de la mera calendarización, ese fin de semana XXL convoca a miles de argentinos a recorrer el país por desde grandes desfiles organizados hasta celebraciones locales en plazas y corsos barriales. La variedad de festejos exhibe la diversidad cultural del país y la mezcla de tradición, música y ambiente popular típico de esta celebración.

Sin embargo, no todos los carnavales son iguales y no todas las experiencias se parecen, ya que hay quienes buscan espectáculos multitudinarios y comparsas armadas con mucha inversión, y otros que prefieren las fiestas callejeras o los corsos en ciudades más tranquilas.

Para 2026, los feriados por Carnaval serán el lunes 16 y el martes 17 de febrero , lo que genera uno de los primeros fines de semana largos del año si se combina con el sábado 14 y el domingo 15.

Estas fechas surgen de la tradición cristiana de ubicar el Carnaval justo antes del Miércoles de Ceniza, que a su vez da inicio al periodo de 40 días de Cuaresma en el calendario religioso occidental.

La posibilidad de tener cuatro días de descanso consecutivos suele ser aprovechada para viajes cortos por rutas y destinos nacionales. Pero hay que considerar que, si bien muchos destinos son clásicos para estas fechas, la demanda suele dispararse y los precios de alojamiento y transporte pueden subir conforme se acerca el feriado.

CARNAVAL 25 DE MAYO Diario Democracia

Las ciudades argentinas con mejores festejos por Carnaval

Aunque prácticamente todas las provincias argentinas organizan alguna forma de festejo, desde murgas barriales hasta desfiles oficiales, hay algunos puntos que suelen destacarse por su magnitud, tradición o singularidad:

Gualeguaychú, Entre Ríos

Este es probablemente el carnaval más famoso del país, con desfiles de comparsas en el Corsódromo “José Luis Gestro” desde enero y a lo largo de febrero, incluso antes de los feriados, y que culminan en el fin de semana largo de Carnaval.

La propuesta incluye carrozas enormes, vestuarios impactantes y una organización que atrae público de distintos rincones del país y del exterior.

carnaval.jpeg

Corrientes, Corrientes

Conocida como la “Capital Nacional del Carnaval”, esta ciudad también tiene un despliegue de comparsas, ritmo y color que hace vibrar a los asistentes. Los corsos se realizan generalmente durante varios días y combinan música, baile y ritmo chamamecero con tradiciones populares.

Jujuy y la Quebrada de Humahuaca

En el norte argentino, el carnaval tiene un sello propio y más ligado a costumbres ancestrales. En localidades como Humahuaca y Tilcara, parte de la fiesta incluye rituales como el llamado “desentierro del diablo”, junto con bailes y música folclórica que resaltan la riqueza cultural de la región.

carnaval corrientes.jpg Turismo Corrientes

Buenos Aires y localidades del interior

La ciudad de Buenos Aires también vive su Carnaval con corsos y murgas en barrios como Boedo y La Boca, además de celebraciones en localidades como Lincoln, con carrozas, disfraces y actividades para familias.

Además, hay destinos que combinan el espíritu del carnaval con otros atractivos, como Mar del Plata para quienes buscan playa y fiesta, o Mendoza y Bariloche para quienes prefieren aprovechar el fin de semana largo para actividades de turismo aventura o naturaleza.