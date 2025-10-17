Día de la madre 2025: los mejores regalos con objetos reciclados y de diseño para hacer con los más chicos

Inspírate con opciones sostenibles y fáciles de crear en casa para sorprender a mamá con detalles únicos y llenos de amor.

En este Día de la Madre, poder darle algo hecho a mano y sustentable.

Cada tercer domingo de octubre, el Día de la Madre nos invita a demostrar cariño con gestos llenos de amor. No es necesario gastar mucha plata para lograr un regalo especial, con materiales reciclados y un poco de imaginación, se pueden crear regalos hermosos y personalizados .

Las manualidades hechas con los chicos son una forma divertida de compartir tiempo en familia . Además, permiten enseñarles la importancia de cuidar el ambiente y aprovechar lo que ya tenemos en casa. Reciclando las posibilidades son infinitas y el resultado siempre es único .

Estas son algunas ideas para reciclar y regalarle algo hermoso a mamá:

Buscá una taza vieja que tengas guardada. Lavala bien y decorala con marcadores indelebles o pintura para cerámica. Una vez lista, hornéala y fijá el diseño. También podés llevarla a un local donde hagan impresiones sobre porcelana.

Pulsera de cuero o tela

Revisá si hay alguna correa o retazo de tela que ya no uses. Cortá el material a la medida de tu muñeca y decoralo con botones, mostacillas o pedacitos de tela de colores. Tu mamá va a tener una pulsera original y hecha a mano.

Organizador de escritorio con cartón reciclado

Juntá cajas chiquitas, como las de té. Cortalas para que queden del mismo alto y pegá una al lado de otra. Después, decoralas con papeles de colores, recortes de revistas o témperas.

Caja decorada con papel reciclado

Buscá una caja que tengas en casa y forrala con papeles de regalo usados, hojas de diario o revistas viejas. Sumale cintas, lazos o etiquetas hechas a mano. Podés hasta llenarla con chocolates o mensajes cariñosos.

Jarrón con botella de vidrio

Agarrá una botella vacía, lavala y decorala con hilo, cuerda o pintura. Si querés, agregale flores secas o de papel y queda perfecta para ambientar cualquier rincón de la casa.

Ramo sorpresa de dulces

Con papel de color, formá un cono similar a un barquito. Rellenalo con los caramelos o bombones preferidos de tu mamá. Podés sumar papelitos con frases o dibujos y ahí cerralo con una tapa de papel y decorá con flores de papel reciclado.

Organizador de joyas con marco viejo

Buscá un marco que ya no uses. En el interior, pegá un pedazo de tela rígida. Pintalo si querés y colgá los aros o collares. Es una forma linda y sustentable de ordenar accesorios.

Estos proyectos, además de ser económicos y ecológicos, permiten crear recuerdos compartidos y significativos.