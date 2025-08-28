Cuánto sale viajar a Puerto Madryn para ver la temporada récord de ballenas







Más de 2.100 ballenas fueron avistadas en Puerto Madryn, en una temporada histórica según un relevamiento áreo del Conicet.

Puerto Madryn está de festejo: llegaron las ballenas y rompieron el récord de la cantidad de ejemplares avistados. Lisandro Crespo

La costa de Chubut vive días únicos. Puerto Madryn, epicentro del avistaje de ballenas francas australes, celebra un año histórico con la llegada de 2.110 ejemplares, un número que nunca antes se había registrado. La ciudad se convirtió, una vez más, en una de las paradas obligadas para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza patagónica. El atractivo no pasa solo por lo visual. Hay un detalle que suma valor: las ballenas eligen este rincón del Atlántico para aparearse y parir a sus crías. ¿Cuánto sale ser parte de esa experiencia?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá de la época, el número récord de ballenas incrementó la demanda e interés para visitar Puerto Madryn. Por fortuna, quienes se decidieron tarde y buscan paquetes de viaje ahora, pueden aprovechar las ofertas del Travel Sale en el evento en que varias agencias de turismo ofrecen descuentos y hasta cuotas para volar a Madryn. De hecho, es posible comprar vuelos desde $67.000.

ballena franca austral 2.jpg Único: el avistaje de las ballenas francas en Puerto Madryn es sencillamente sorprendente. Parques Nacionales

Temparada récord de avistamiento de ballenas en Puerto Madryn Los investigadores del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Cesimar-Conicet fueron los encargados de confirmar el número récord tras un censo aéreo. El relevamiento identificó 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías.

Para ponerlo en contexto: en 2024 se habían contabilizado 1.468 ejemplares, y en 2023 apenas 1.237. La curva de crecimiento sorprende incluso a los científicos, que ya piensan en un futuro donde el turismo de avistaje gane aún más terreno.

El impacto también se discute en clave económica: autoridades provinciales y municipales analizan adelantar un mes el inicio de la temporada a partir de 2026. La idea es clara: extender la actividad para aprovechar el interés creciente y dar oxígeno a un destino que depende en gran parte de este fenómeno natural. Puerto Madryn Argentina Este año arribó a Puerto Madryn una cifra récord de ballenas, según el relevamiento realizado por científicos del Conicet. Puerto Madryn con aéreos desde $67.000 Viajar al sur para ver ballenas no es un lujo inalcanzable. Los vuelos desde Buenos Aires parten en $67.000, cifra que se encuentra dentro del rango de destinos turísticos nacionales de mayor demanda. Para comparar: un pasaje a Mendoza ronda los $53.000, a Salta los $66.000 y a Ushuaia los $137.000. Las agencias de viajes que participan en el TravelSale ofrecen, además, planes en cuotas y combos que incluyen excursiones de avistaje. Muchos turistas eligen combinar el viaje con otros atractivos de la zona, como la visita a Península Valdés —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—, o escapadas a playas cercanas como El Doradillo, donde a veces las ballenas se acercan a pocos metros de la costa.